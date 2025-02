Warga Meksiko Tolak Penggantian Nama Teluk Meksiko Oleh Trump

Perpecahan terus berlanjut atas perintah Presiden AS Donald Trump untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, dengan warga Meksiko menyatakan ketidaksukaan atas tindakan tersebut.

Perintah tersebut menyerukan penggantian nama Teluk dalam semua dokumentasi Departemen Luar Negeri AS. Meskipun perubahan tersebut hanya mendapat sedikit dukungan dari luar AS, perusahaan teknologi Amerika tetap mengadopsinya, dengan Google Maps mengganti nama Teluk untuk pengguna AS.