Yuk, Berburu Perabot Rumah Tangga di Jakarta Fair Kemayoran

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pasangan muda yang sedang mencari berbagai perlengkapan rumah tangga, tidak ada salahnya berkunjung ke pameran Jakarta Fair Kemayoran 2016. Marketing Director Jakarta Fair Kemayoran 2016 Ralph Scheunemann mengatakan di Jakarta Fair ada aneka rupa perabotan rumah tangga yang dipamerkan selama lebih dari sebulan.



Berbagai perabot rumah tangga, seperti kasur, meja, ranjang, lemari, kompor, blender, setrika, hingga sapu, dijual dengan harga diskon. "Diskonnya bervariasi," kata Ralph saat ditemui di lokasi pameran pada Minggu, 10 Juli 2016.



Ralph mengatakan telah memberi tempat khusus bagi pasangan muda yang ingin membeli perabot rumah tangga. Dia menyediakan Hall D sebagai stan produsen untuk menawarkan dagangan mereka kepada pengunjung. Mereka memasang diskon mulai 20 hingga 70 persen.



Dari pantauan Tempo, ada ratusan stan yang berjejer menjajakan perabotan rumah tangga dengan harga relatif murah. Beberapa di antaranya kasur seharga Rp 500 ribu, bantal Rp 59 ribu, karpet Rp 120 ribu, ranjang bertingkat Rp 8,8 juta, dan kipas angin berukuran besar seharga Rp 450 ribu.



Tersedia pula sejumlah barang lain, seperti setrika Rp 80 ribu, satu set matras Rp 299 ribu, kotak makan Rp 9 ribu, peralatan pembersih lantai Rp 200 ribu, botol minum Rp 13 ribu, hand mixer Rp 147 ribu, dan blender Rp 267 ribu. Semua harga ini telah didiskon dari 20 persen hingga 50 persen.



Arifin, 29 tahun, dan Salwa Meisara, 25 tahun, sengaja berkunjung ke Jakarta Fair untuk berburu perabot rumah tangga. Pasangan yang telah dikaruniai seorang anak itu membeli perlengkapan memasak. "Karena di rumah suka masak dan ada yang perlu dibeli lagi," kata Arifin.



Selain itu, Arifin beralasan, banyak produsen di Jakarta Fair menawarkan diskon dan hadiah yang menarik bagi pembeli. Biasanya, produsen akan memberi hadiah gelas, piring, hingga telepon seluler untuk setiap pembelian.



Jakarta Fair digelar selama 37 hari, mulai 10 Juni hingga 17 Juli 2016. Setiap hari pameran dibuka pukul 15.30 hingga 22.00 WIB. Pada akhir pekan, waktu pameran diperpanjang menjadi pukul 10.00 hingga 23.00.



Harga tiket pada Senin Rp 20 ribu per orang. Pada Selasa sampai Kamis, harga tiket dinaikkan menjadi Rp 25 ribu per orang. Adapun untuk Jumat sampai Minggu Rp 30 ribu per orang. Pengunjung juga dapat menikmati hiburan dari artis serta penyanyi nasional dan internasional.



AVIT HIDAYAT