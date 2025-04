Zaskia Sungkar Hobi Traveling sambil Cari Inspirasi

TEMPO.CO, Jakarta - Inspirasi bisa dicari dan didapat dari mana saja. Seperti Zaskia Sungkar yang mengaku bisa menemukan inspirasi dari kegiatan jalan-jalan atau traveling. Bagi kakak dari Shireen Sungkar ini, traveling bukan sekadar berlibur, melainkan juga untuk menemukan inspirasi, terutama dalam membuat sebuah karya.



"Traveling itu bukan hanya untuk jalan-jalan melainkan banyak inspirasi yang dapat aku ambil dari berbagai tempat yang aku datangi," ungkap Zaskia Sungkar saat ditemui di daerah Jakarta Selatan, Kamis, 23 Maret 2017.



Zaskia Sungkar memang gemar menuangkan landmark sebuah tempat dalam karya fashion-nya, seperti dalam koleksi Batavian yang menghadirkan ikon-ikon kota Jakarta ke pakaian yang ia rancang.



Tak heran jika istri dari Irwansyah ini kini terlihat sering berpergian ke berbagai tempat, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa waktu lalu, Zaskia diketahui baru kembali dari New York, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.



