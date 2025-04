Zoe Saldana Pakai Mahkota Ice Queen Karya Desainer Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mendapat kepercayaan untuk merancang sepatu Katy Perry, dan topeng untuk Nicki Minaj, kini karya desainer Rinaldy Yunardi dikenakan oleh aktris Hollywood. Mahkota rancangan Rinaldy dipakai oleh pemeran Gamora dalam film "Guardians of the Galaxy" Zoe Saldana untuk pemotretan sebuah majalah.



Rinaldy mengaku mahkota setinggi 40-50cm dan bertabur swarovski itu memang telah dirancang jauh hari untuk PR internasionalnya yang berada di Hongkong, The Clique. "Karya ini sudah tersedia saya kirim lumayan lama empat bulan lalu ke Hongkong," kata Rinady.



Pria yang telah menggeluti dunia rancang busana selama 21 tahun itu mempercayakan karyanya kepada The Clique untuk kemudian dikenakan aktris maupun penyanyi mancanegara. "Saya percayakan pada PR internasional saya, mereka bekerja dengan baik. Dan, ini pencapaian saya, enggak minta harus ini-itu, saya percayakan dan mereka berikan yang terbaik," ujar Rinaldy.







Rinaldy juga sudah menyiapkan beberapa karyanya kepada The Clique agar dirinya fokus dengan pekerjaan di Indonesia. "Saya sudah siapkan beberapa (karya) untuk permintaan dadakan, agar saya bisa fokus juga dengan pekerjaan di Indonesia," ujar dia.



Untuk karya yang dipakai aktris film yang juga membintangi film "Avatar" tersebut Rinaldy menyebut karyanya "Ice Queen", yang terinspirasi dari ratu kerjaan es. Lucunya, saat karyanya dipakai oleh Zoe Saldana, Rinaldy awalnya justru mengaku tidak mengenal aktris Hollywood tersebut. "Saya tanya kepada PR saya, "Ini siapa ya?", awalnya enggak ngenalin. Saya suka banget film, saya nonton filmnya tapi karena beda di film sama sebenarnya jadi enggak ngenalin," kata dia.



