Benar: Adanya Laporan tentang Dugaan Pencurian Organ Jenazah Warga Palestina oleh Israel

Video yang beredar memperlihatkan gambar AJ+ yang merupakan logo media AJ Plus, jaringan Al Jazeera. Berdasarkan petunjuk tersebut, ditemukan bahwa video tersebut diterbitkan AJ Plus yang diunggah di Instagram mereka, 4 Maret 2024.

Penelusuran Tempo juga menemukan bahwa praktik pengambilan organ jenazah tanpa izin keluarga terjadi di Israel, tepatnya oleh Abu Kabir Institute of Forensic Medicine, yang diklaim sudah dihentikan tahun 1990-an, sebagaimana diberitakan The Guardian [ arsip ] dan ABC News .

Mantan Direktur Abu Kabir Institute of Forensic Medicine, Yehuda Hiss atau Yehuda Hess, mengakui pada tahun 2000 bahwa timnya secara rutin mengambil organ dari jenazah warga Palestina dan non Palestina tanpa izin dari keluarga.

Militer Israel menyampaikan pernyataan itu sebagai tanggapan data yang diajukan Channel 2 TV Israel bahwa Abu Kabir Institute of Forensic Medicine mengambil kulit, kornea, katup jantung dan tulang dari mayat tentara Israel, warga negara Israel, Palestina dan pekerja asing, yang seringkali tanpa izin dari kerabat.

Kemudian tahun 2014, dengan menerbitkan buku berjudul Over Their Dead Bodies, Weiss berperan menjelaskan lebih detail tentang praktik pengambilan organ tanpa izin oleh militer Israel dan Abu Kabir Institute of Forensic Medicine, lembaga pusat kedokteran forensik nasional bagi Israel.