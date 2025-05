Keliru: Video Koalisi Indonesia-Rusia Melawan Israel

Foto ini identik dengan video dari kanal YouTube The Sun pada 13 September 2018 berjudul Vostok 2018: Russia and China show off their forces, pada bagian detik ke-16. The Sun menjelaskan bahwa Latihan Vostok 2018 berlangsung di Siberia timur, dekat perbatasan dengan China yang melibatkan 300.000 tentara Rusia serta latihan gabungan dengan tentara Cina. Media Tiongkok menggambarkan keterlibatan Tentara Pembebasan Rakyat dalam latihan tersebut sebagai pengiriman pasukan terbesar negara itu ke luar negeri untuk latihan perang.