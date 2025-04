Keliru: Video Pidato Raja Charles Membuktikan Dia Masuk Islam

SEBUAH video yang memperlihatkan Raja Inggris Charles III berpidato dengan mengangkat tema Islam tersebar di sejumlah media sosial [arsip].

Dalam konten tersebut, berisi beberapa cuplikan video, di antaranya Charles diklaim mengutip ayat dalam Al Quran dan mengucapkan Assalamualaikum untuk memulai berpidato.

Narasi yang tertulis di video menyebutkan bahwa semua itu adalah bukti Raja Charles seorang muslim. Lalu, benarkah pidato Raja Charles ini membuktikan dia masuk Islam? PEMERIKSAAN FAKTA Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa konten Raja Charles memeluk agama Islam tidak sesuai fakta. Video tersebut merupakan video hasil kompilasi. Pemeriksaan Tempo menggunakan bantuan Yandex Image Reverse dan mesin pencarian Google menghasilkan fakta sebagai berikut: Video 1

Potongan video ini diambil ketika Raja Charles yang saat itu masih bergelar Prince of Wales, memberi ceramah di hadapan mahasiswa Pusat Studi Islam Oxford di Teater Sheldonian, Oxford, 27 Oktober 1993. Raja Charles III merupakan Pelindung Pusat Studi Islam Oxford. Judul pidatonya saat itu Islam and The West.

Naskah pidato Charles dipublikasikan di sini dan sini. Video ini sebelumnya pernah diunggah akun Youtube Oxford Centre for Islamic Studies berjudul HM King Charles III on ‘Islam and the West’ (1993 lecture).

Salah satu bagian dari pidato Charles saat itu mengatakan: Tidak seperti kebanyakan dari Anda, saya bukanlah seorang ahli tentang Islam - meskipun saya senang, karena alasan yang saya harap akan menjadi jelas, menjadi Pelindung Pusat Studi Islam Oxford. Pusat tersebut berpotensi menjadi wahana yang penting dan menarik untuk mempromosikan dan meningkatkan pemahaman tentang dunia Islam di Inggris, dan yang saya harap akan mendapatkan tempatnya di samping pusat-pusat studi Islam lainnya di Oxford, seperti Institut Oriental dan Pusat Timur Tengah, sebagai sebuah lembaga yang akan membuat Universitas, dan para cendekiawan pada umumnya, menjadi bangga. Video 2

Video ini pernah diunggah oleh akun YouTube Islamic Relief Worldwide pada 13 Januari 2010 berjudul HRH Prince Charles Gala Dinner Speech. Charles menghadiri acara komunitas Islamic Relief yang sedang merayakan 25 tahun pengabdian kepada kemanusiaan dengan makan malam. Video 3

Video ini adalah video saat Kerajaan Inggris memberikan penghormatan kepada "persahabatan abadi" antara Inggris dan Qatar. Raja Charles menjamu Emir Qatar di sebuah Jamuan Kenegaraan di Istana Buckingham.

Peristiwa tersebut diunggah oleh akun YouTube The Royal Family Channel pada 4 Desember 2024 dengan judul King Charles Hosts Emir of Qatar at Sparkling State Banquet. Agama Raja Charles Charles III resmi dinobatkan sebagai raja Inggris dalam upacara yang penuh dengan musik dan simbolisme di Gereja Westminster Abbey, Sabtu, 6 Mei 2023.

Uskup Agung Canterbury meletakkan Mahkota Saint Edward di kepala sang raja. Peletakan mahkota ditandai dengan dentang lonceng di Westminster Abbey, serta suara terompet dan penembakan kehormatan di seluruh Inggris.

The Conversation melansir bahwa seorang raja Inggris adalah juga kepala tertinggi gereja Inggris sejak tahun 1558. Raja akan menunjuk semua pendeta senior di Inggris atas saran perdana menteri Inggris, setelah proses seleksi yang dijalankan oleh Gereja Inggris.

Saat ini, seorang raja Inggris tidak boleh menjadi seorang Katolik Roma, harus "bersekutu dengan" Gereja Inggris, dan bersumpah bahwa ia adalah seorang Protestan yang taat. Setelah Undang-Undang Penyatuan antara Skotlandia dan Inggris tahun 1707, setelah naik takhta, ia harus bersumpah untuk "mempertahankan dan melestarikan dengan tidak dapat diganggu gugat" bentuk pemerintahan gereja Presbiterian yang ditetapkan di Gereja Skotlandia yang lebih otonom. Ini adalah salah satu tindakan pertama Charles III sebagai raja.

Dikutip dari situs The Sun, baik Raja Charles II dan mendiang ibunya, Ratu Elizabeth II telah menyebutkan pentingnya agama dalam pidato publik mereka. Raja yang memimpin Kerajaan Inggris adalah kepala Gereja Inggris dan semua anggota keluarga kerajaan dibaptis ke dalam Gereja Inggris (CofE).

Gereja Inggris adalah aliran Kristen Protestan. Raja Charles adalah kepala gereja dan Pembela Iman. KESIMPULAN Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video pidato Raja Charles membuktikan dia masuk Islam adalah klaim keliru.

Raja Charles merupakan pemimpin gereja protestan Inggris sejak ia dinobatkan sebagai raja pada Mei 2023. Video di mana Raja Charles berpidato tidak menjadi bukti dia memeluk Islam.

TIM CEK FAKTA TEMPO