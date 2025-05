Keliru: Video-video Kebakaran yang Diklaim Terjadi di Israel

Jurnalis BBC yang berfokus pada investigasi disinformasi online, Shayan Sardarizadeh, juga menjelaskan bahwa video tersebut dibuat dengan AI. “This is an AI-generated image of Los Angeles fires shared last year, which has now been successfully recycled for engagement,” tulis Shayan lewat akun X, 1 Mei 2025.

Fakta Kebakaran Hutan Israel

Kebakaran hutan di Israel terjadi sejak 30 April 2025 di kawasan perbukitan seluas 20 kilometer persegi di wilayah Latrun, terletak di antara Kota Yerusalem dan Tel Aviv, sebagaimana dilaporkan BBC.