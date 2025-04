Dominasi Cina di Tengah Perang Dagang

Perdagangan Cina mengalami pertumbuhan pesat dalam kurun waktu hampir 25 tahun. Visual Capitalist menyebutkan, pada 2000, nilai perdagangan Cina hanya sebesar US$ 474 miliar, sedangkan AS mencapai US$ 2 triliun. Namun pada 2024, nilai perdagangan Cina melonjak menjadi US$ 6,2 triliun, lebih tinggi US$ 1 triliun dari nilai perdagangan AS. Dalam 24 tahun, nilai perdagangan Cina mampu tumbuh 1.200 persen atau sekitar 11 persen per tahun. Sedangkan nilai perdagangan AS hanya tumbuh 167 persen atau sekitar 4 persen per tahun.