Film Tersukses Academy Awards

Meski begitu kesuksesan Anora belum dapat menyamai capaian Oppenheimer dan Everything Everywhere All at Once yang masing-masing merupakan film terbaik pada Academy Awards 2024 dan 2023. Kedua film tersebut memenangkan tujuh kategori, termasuk gelar Film Terbaik.

Sejauh ini, rekor film tersukses dalam sejarah Academy Awards masih dicatatkan Ben-Hur (1959), Titanic (1997), dan The Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Ketiga film tersebut meraih 11 penghargaan. The Lord of the Rings: The Return of the King menjadi film yang paling sukses dalam sejarah Academy Awards, dengan menyapu bersih kemenangan pada semua nominasi pada ajang Piala Oscar 2004.