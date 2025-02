Harga BBM di Berbagai Negara

Iran adalah salah satunya. Menurut situs Global Petrol Prices pada 3 Februari 2025, harga bahan bakar dengan nilai oktan 95 di negara tersebut hanya US$ 0,03 per liter atau kurang dari Rp 500. Departemen Energi Amerika Serikat mencatat produksi minyak bumi Iran pada 2023 sebesar 3,99 juta barel per hari atau setara dengan 4 persen dari produksi minyak dunia pada tahun tersebut.

Rumus tersebut tak berlaku di Norwegia, negara produsen minyak terbesar di Eropa. Harga bahan bakar minyak di negara Skandinavia itu mencapai US$ 1,91 per liter atau sekitar Rp 30 ribu.

Harga bahan bakar dengan oktan 95 di Indonesia tercatat US$ 0,79 atau sekitar Rp 13 ribu per liter. Harga bensin di Indonesia dengan nilai oktan yang sama lebih mahal ketimbang harga di Malaysia. Di sana, BBM dengan RON 95 dijual sekitar US$ 0,46, atau Rp 7.500 per liter.