Limbah dari Makan Bergizi Gratis

Proyek makan bergizi gratis dapat menghasilkan limbah berupa sisa makanan. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Novrizal Tahar menjelaskan jika setiap siswa menghasilkan sampah makanan sebanyak 50-100 gram per hari, sampah makanan sisa yang muncul dapat mencapai 2.400 ton per hari atau 624.000 ton setiap tahun. Proyek ini diperkirakan berlangsung 260 hari dalam setahun berdasarkan estimasi pembagian tumpukan sampah makanan sisa dalam setahun dengan limbah makan bergizi dalam sehari.

Studi yang dirilis Oxford Economics pada 2021 menemukan satu unit sepeda motor menghasilkan emisi sebanyak 99 gram karbon dioksida per kilometer. Menggunakan angka emisi per satu unit sepeda motor, emisi limbah sisa makan bergizi gratis yang dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 setara dengan emisi yang dikeluarkan 163,8 juta unit sepeda motor per kilometer. Di Indonesia, menurut data Korps Lalu Lintas Polri, jumlah sepeda motor pada Agustus 2024 hanya sekitar 137 juta unit.