Negara dengan Emisi Karbon Per Kapita Terbesar

Untuk menjaga kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius, berbagai negara menetapkan target net zero emission. Beragam upaya dilakukan untuk mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer semaksimal mungkin. Salah satunya dengan melacak jejak emisi karbon yang dihasilkan setiap negara, baik secara agregat maupun per kapita.

Hannah Ritchie, Pablo Rosado dan Max Rose dalam tulisannya di Our World in Data menyebut emisi karbon per kapita sering kali dianggap sebagai indikator yang lebih adil untuk mengukur andil setiap negara terhadap pelepasan karbon ke atmosfer. Sebab, negara-negara yang penghasilan per kapitanya tinggi, pada umumnya juga menyumbang emisi karbon per kapita yang lebih tinggi pula.