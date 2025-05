Negara yang Melegalkan Kasino

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Galih Kartasasmita meminta pemerintah untuk berpikir out of the box dalam menggenjot penerimaaan negara bukan pajak saat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab yang mencari sumber penerimaan negara di luar sektor minyak dan gas bumi dengan melegalkan kasino.