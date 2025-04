Orang Kaya Makin Banyak

Jumlah orang kaya global—orang dengan kekayaan US$ 1 miliar atau lebih—pada 2025 terus bertambah. Pada tahun ini,menurut World’s Billionaires List yang dirilis Forbes, setidaknya ada 3.000 orang yang tercatat memiliki kekayaan miliaran dolar. Jumlah ini melonjak dari jumlah miliarder dunia tahun sebelumnya yang sebanyak 2.781 orang.

Taipan asal Amerika Serikat Elon Musk kembali merajai daftar tersebut pada tahun ini. Bersama dengan Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, ia tercatat menjadi manusia dengan kekayaan melampaui US$ 200 miliar, atau lebih dari Rp 3.300 triliun. Musk tercatat memiliki kekayaan hingga US$ 342 miliar, lebih dari 20 kali lipat produk domestik bruto (PDB) Laos yang pada 2024 senilai US$ 14,95 miliar.