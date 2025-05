Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan

Jika kekuatan militer kedua negara dibandingkan, India lebih unggul dari Pakistan dalam jumlah personel, alat tempur, hingga anggaran. Lembaga riset Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ) mencatat, anggaran militer India pada 2024 mencapai US$ 86,17 miliar. Jumlah itu delapan kali lipat lebih besar dari anggaran militer Pakistan yang sebesar US$ 10 miliar.

India juga unggul dalam jumlah pasukan. Sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia, India memiliki sekitar 1,5 juta tentara aktif menurut buku The Military Balance 2025 yang diterbitkan lembaga wadah pemikir (think thank) International Institute for Strategic Studies. Sedangkan jumlah tentara aktif Pakistan hanya setengahnya, yakni sekitar 660 ribu orang.