Polusi Udara di Asia Tenggara

Riset IQAir menyebutkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 dalam setahun di Tangerang Selatan mencapai 61,1 mikrogram per meter kubik; Tangerang, 55,6 mikrogram per meter kubik; dan Cikarang, 52,8 mikrogram per meter kubik. Batas aman pencemaran udara suatu wilayah menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 5 mikrogram per meter kubik.