Seberapa Rendah Tarif PPN Indonesia Dibanding Negara Lain?

Selain menjadi salah satu negara anggota dengan PPN terendah, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara anggota G20 dengan penghasilan per kapita terendah. IMF mencatat bahwa nilai produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada tahun 2023 diukur dengan nilai terbaru dollar AS adalah sebesar $ 4.920. Nilai tersebut merupakan yang terendah kedua setelah India, yang mencatatkan PDB per kapita sebesar $ 2.497 menurut data IMF.