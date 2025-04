Wilayah Terpencil Menjadi Target Kebijakan Tarif Trump

Dalam daftar yang dipamerkan Donald Trump ke publik, wilayah tersebut terkena tarif sebesar 10 persen. Bank Dunia mencatat bahwa nilai impor barang yang masuk ke AS dari wilayah tersebut mencapai US$ 1,4 juta pada 2022, sebagian besar merupakan barang mesin dan elektronik.

Penelusuran The Guardian terhadap data impor barang AS dan catatan pengiriman barang menemukan bahwa masuknya nama Pulau Norfolk dalam daftar tarif Trump tidak terlepas dari kesalahan data yang tercatat oleh Badan Statistik AS. Menteri Perdagangan Australia Don Farrell dalam wawancara dengan ABC News menyebut bahwa masuknya Pulau Norfolk serta Pulau Heard and Kepulauan McDonald mengindikasikan “proses yang tergesa-gesa”.