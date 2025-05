TEMPO.CO, Jakarta - Komputer kini dianggap lebih mampu memprediksi kepribadian seseorang dibandingkan teman-teman, keluarga, bahkan orang tua sendiri. Sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 86 ribu pengguna Facebook menunjukkan berbagai fitur pada jejaring sosial ini, seperti tombol "like" dengan ikon jempol yang dapat menilai ciri-ciri kepribadian Anda.



Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal PNAS pada Senin, 12 Januari 2015, ini membandingkan kemampuan komputer dan manusia untuk membuat penilaian yang akurat tentang kepribadian pengguna Facebook. Peneliti dari Universitas Cambridge dan Universitas Stanford menyatakan "like" di Facebook dapat digunakan untuk memprediksi sebuah rancangan informasi pribadi, termasuk pekerjaan, orientasi seksual, dan kecenderungan politik seperti memilih presiden.



"Pada masa depan, komputer dapat menyimpulkan karakter psikologis dan bereaksi dengan tepat, sehingga muncul mesin cerdas emosional dan terampil secara sosial," kata peneliti Youyou Wu dari Universitas Cambridge, seperti dikutip dari Sciencedaily, Senin 12 Januari 2015.



Dalam riset ini, peneliti mengembangkan sebuah model komputer berdasarkan kesukaan atau "like" pada Facebook dari hasil kuesioner relawan. Dari situ akan tampak berapa banyak produk, kegiatan, jenis olahraga, musik, buku, dan restoran yang orang berikan "jempol" pada suatu akun. Peneliti kemudian mencatat bahwa kecanggihan komputer tersebut merupakan bentuk demonstrasi empati dari kemampuan ciri-ciri psikologis seseorang untuk ditemukan dengan analisis data, tanpa memerlukan interaksi dari orang ke orang. Hal ini menunjukkan bahwa mesin bisa mengenal manusia lebih baik daripada manusia itu sendiri.



Michal Kosinski, peneliti di Universitas Stanford, mengatakan mesin komputer memiliki beberapa keunggulan dalam memproses data hasil penelitian ini. Keunggulannya adalah mampu menyimpan dan mengakses informasi dalam jumlah besar, kemudian menganalisis dengan algoritma teknik big data secara akurat.



