TEMPO.CO, New York - Game apa yang mencatat penjualan terlaris pada tahun 2015? Mereka adalah entri terbaru dari sekuel yang berjalan lama seperti Call of Duty: Black Ops III, Madden NFL 16 dan Fallout 4.



Ini tidak mengherankan, sekuel memiliki keuntungan loncatan dari fanbase yang ada. Tapi, yang mengecewakan adalah tidak ada game baru muncul di daftar 10 game terlaris perusahaan riset pasar NPD untuk tahun lalu.



10 Game Terlaris 2015 (hanya penjualan ritel fisik, pada semua platform termasuk PC)



1. Call of Duty: Black Ops III (XBO, PS4, 360, PS3, PC)

2. Madden NFL 16 (PS4, XBO, 360, PS3)

3. Fallout 4 (PS4, XBO, PC)

4. Star Wars Battlefront 2015 (XBO, PS4, PC)

5. Grand Theft Auto V (PS4, XBO, 360, PS3, PC)

6. NBA 2K16 (PS4, XBO, 360, PS3)

7. Minecraft (360, XBO, PS3, PS4)

8. Mortal Kombat X (PS4, XBO)

9. FIFA 16 (PS4, XBO, 360, PS3)

10. Call of Duty: Lanjutan Warfare (XBO, PS4, 360, PS3, PC)



Penjualan game Star Wars: Battlefront yang tinggi diyakini karena keluarnya film terbarunya, sedangkan Grand Theft Auto V adalah salah satu judul yang paling diantisipasi dari generasi konsol.



NBA 2K16, Minecraft, Mortal Kombat X, FIFA 16 dan Call of Duty: Advanced Warfare merupakan lima game terakhir yang mengisi daftar game teratas untuk tahun ini.



Sejauh judul baru dan unik, daftar NPD terlaris tahun lalu jauh lebih menarik, karena memasukkan dua game baru (Watch Dogs dan Destiny), serta judul yang eksklusif konsol (Super Smash Bros).



ENGADGET | ERWIN Z