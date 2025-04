10 Mahasiswa Ikuti Program Pelatihan Huawei di Tiongkok

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei Indonesia mengundang 10 mahasiswa terbaik dari tujuh universitas terkemuka di Indonesia, untuk mengikuti program pelatihan alih ilmu pengetahuan global milik Huawei “Seeds for the Future” di Beijing dan Shenzhen, yang berlangsung pada 9-23 September 2017.



“Melalui program Seeds for the Future ini, kami berharap talenta muda Indonesia dapat meningkatkan wawasan mereka mengenai teknologi TIK terbaru, sehingga setelah mengikuti program Huawei, para mahasiswa ini dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terhubung,” ujar David Harmon, Vice President for Global Government Affairs of Huawei Technology Co., Ltd., dalam keterangannya, Senin 25 September 2017