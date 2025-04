10 Ponsel yang Tengah Trending di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Minggu-minggu ini banyak ponsel baru diluncurkan oleh produsen-produsen kondang dunia. Apple baru saja mengeluarkan iPhone 8, iPhone 8 plus, dan iPhone x. Xiaomi melapas Mi Mix 2, sedangkan Samsung meluncurkan Galaxy Note 8.



Laman GSM Arena selalu memuat daftar 10 ponsel yang sedang trend tiap minggunya. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan data pencarian oleh konsumen dan banyak berita yang dibaca.



Untuk minggu ini, berikut 10 ponsel paling banyak dicari konsumen:



1. Apple iPhone X







Spesifikasi:

OS: iOS 11

Chipset: Apple A11 Bionic

Memory: 64/256 GB dengan RAM 3GB

Layar: 5,8 inci (resolusi 1125 x 2436)

Kamera belakang: Dual Kamera 12 MP (f/1.8 dan f/2.4)

Kamera depan: 7 MP (f/2.2)

Sensor: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: bertahan 21 jam untuk telepon, dan 60 jam memutar musik

Harga: 1150 euro (Rp 18 juta)



2. Apple iPhone 8







Spesifikasi:

OS: iOS 11

Chipset: Apple A11 Bionic

Memory: 64/256 GB dengan RAM 2 GB

Layar: 4,7 inci (resolusi 750 x 1334)

Kamera Primer: 12 MP (f/1.8)

Kamera Sekunder: 7 MP (f/2.2)

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 1821 mAh bertahan 14 jam untuk telepon, dan 40 jam memutar musik

Warna: Space Gray, Silver, Gold

Harga: 800 Euro (Rp 12,6 juta).



3. Samsung Galaxy Note 8







Spesifikasi:

OS: Android 7.1.1

Chipset: Exynos 8895 Octa – EMEA, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - USA & China

Memory: 64/128/256 GB dengan RAM 6GB

layar: 6.3 inci (resolusi 1440 x 2960)

Kamera Primer: Dual Kamera 12 MP (f/1.7 dan f/2.4)

Kamera Sekunder: 8 MP (f/1.7)

Sensor: Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, heart rate, SpO2

Baterai: 3300 mAh bertahan 22 jam untuk telepon, dan 74 jam memutar musik

Warna: Midnight Black, Maple Gold, Orchid Grey, Deep Sea Blue, Star Pink (hanya di Taiwan)

Harga: 1000 euro (Rp 15,8 juta).



4. Apple iPhone 8 Plus







Spesifikasi:

OS: iOS 11

Chipset: Apple A11 Bionic

MemoriInternal: 64/256 GB dengan RAM 3GB

Size: 5,5 inci (resolusi 1080 x 1920)

Kamera Primer: Dual Kamera 12 MP (f/1.8 dan f/2.8)

Kamera Sekunder: 7 MP (f/2.2)

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 2675 mAh bertahan 21 jam untuk telepon, dan 60 jam memutar musik

Warna: Space Gray, Silver, Gold

Harga: 910 Euro (Rp 14,3 juta)



5. Xiaomi Mi Mix 2







Spesifikasi:

OS: Android 7.1

Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

MemoriInternal: 64/128/256 GB dengan RAM 3GB atau 128 GB dengan 8 GB RAM

Layar: 5,99 inci (resolusi 1080 x 2160)

Kamera Primer: 12 MP

Kamera Sekunder: 5 MP

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 3400 mAh

Warna: Hitam dan Putih

Harga: 500 euro (Rp 7,9 juta).



6. Xiaomi Mi A1 (5X)







Spesifikasi:

OS: Android 7.1.2

Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625

MemoriInternal: 64GB dengan RAM 4 GB

Size: 5.5 inci (resolusi 1080 x 1920)

Kamera Primer: Dual Kamera 12 MP (f/2.2 dan f/2.5)

Kamera Sekunder: 5 MP

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 3080 mAh

Warna: Hitam, Gold, Rose Gold

Harga: 220 euro (Rp 3,4 juta)



7. Samsung Galaxy S8







Spesifikasi:

OS: Android 7.0

Chipset: Exynos 8895 Octa – EMEA, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - USA & China

MemoriInternal: 64GB dengan RAM 4 GB

layar: 5,8 inci (resolusi 1440 x 2960)

Kamera Primer: 12 MP (f/1.7)

Kamera Sekunder: 8 MP (f/1.7)

Sensor: Iris scanner, Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, heart rate, SpO2

Baterai: 3000 mAh

Warna: Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold

Harga: 610 euro (Rp 9,6 juta).



8. Samsung Galaxy J7 Pro



Spesifikasi:

OS: Android 7.1

Chipset: Exynos 7870 Octa

MemoriInternal: 32/64GB dengan RAM 3 GB

Layar: 5,5 inci (resolusi 1080 x 1920)

Kamera Primer: 13 MP (f/1.7)

Kamera Sekunder: 13 MP (f/1.9)

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 3600 mAh

Warna: Hitam dan Gold

Harga: 300 euro (Rp 4,7 juta).



9. Vivo V7+







Spesifikasi:

OS: Android 7.1

Chipset: Qualcomm Snapdragon 450

MemoriInternal: 64 GB dengan RAM 4 GB

Layar: 5.99 inci (resolusi 720 x 1440)

Kamera Primer: 16 MP (f/2.0)

Kamera Sekunder: 24 MP (f/2.0)

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer

Baterai: 3225 mAh

Warna: Champagne Gold, Matte Black

Harga: 300 euro (Rp 4,7 juta).



10. Nokia 6







Spesifikasi:

OS: Android 7.1.1

Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430

MemoriInternal: 32 GB, 3 GB RAM (Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper), 64 GB, 4 GB RAM (Arte Black)

Layar: 5.5 inci (resolusi 1080 x 1920)

Kamera Primer: 16 MP (f/2.0)

Kamera Sekunder: 8 MP (f/2.0)

Sensor: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas

Baterai: 3000 mAh

Warna: Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper

Harga: 230 euro (Rp 3,6 juta).



GSM ARENA | ZUL’AINI FI’ID N | NS