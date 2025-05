12 Mahasiswa Indonesia Intip Inovasi Terbaru Huawei di Cina

TEMPO.CO, Shenzhen - PT Huawei Tech Investment, penyedia solusi informasi global dan teknologi komunikasi (TIK), mengajak 12 mahasiswa terbaik dari 10 universitas terkemuka di Indonesia untuk mengikuti pelatihan ”Huawei Undergraduate Work Program” selama dua minggu di Beijing dan Shenzhen, Cina.

Kegiatan yang dimulai dari tanggal 21 November hingga 4 Desember 2015 ini merupakan bagian dari program CSR global “Seeds for the Future” yang diprakarsai oleh Huawei dan sudah diadakan sejak tahun 2011.



Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa terbaik di Indonesia untuk melihat secara langsung proses operasional dan inovasi Huawei sebagai salah satu perusahaan teknologi dunia serta mengenal budaya dan kehidupan di Cina.



“Sumber daya manusia yang berkualitas adalah pilar pembangunan dan kemajuan teknologi suatu negara. Melalui program Huawei ‘Seeds for the Future’, kami mewujudkan komitmen untuk mengembangkan kualitas talenta muda lokal agar maju di bidang TIK dan mampu berkontribusi untuk pembangunan,” ujar Sheng Kai, CEO Huawei Indonesia, Jumat, 4 Desember 2015.



Ke-12 mahasiswa terbaik telah diseleksi dari pelatihan Huawei Certified Network Associate (HCNA) sebelumnya. Pelatihan HCNA ini merupakan bagian dari CSR Student Training Certification Huawei yang diikuti 250 mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, Telkom University, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi DEL.



Program yang berlangsung selama dua minggu ini terbagi menjadi dua tahap kegiatan. Di minggu pertama, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari budaya Tiongkok termasuk mengikuti pelatihan dasar Bahasa Mandarin, kaligrafi, melukis, serta sesi pertukaran ide dengan murid lokal.



Kemudian pada minggu kedua, para mahasiswa mengikuti pelatihan mengenai inovasi teknologi terbaru di Kantor Pusat Huawei. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi pabrik Huawei dan melihat secara langsung proses produksi perangkat terbaru melalui kegiatan di demo room milik Huawei.



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung inisiatif Huawei dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. “Kami berharap program seperti ini dapat diteruskan dan diadaptasi oleh perusahaan multinasional lainnya,” ujar Sri Cahaya Khoironi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.



