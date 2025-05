17 Tombol yang Perlu Ditambah Facebook Versi Time

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook akhirnya memutuskan untuk membuat tombol 'Dislike' pada setiap posting-an. Mark Zuckerberg, CEO dan pendiri Facebook, menyatakan tombol 'Dislike' saat ini masih dalam proses pengerjaan.



Zuckerberg mengakui, selama ini Facebook kerap menerima banyak pertanyaan tentang kemungkinan Facebook akan punya tombol-tombol lain untuk para penggunanya, supaya mereka bisa lebih mengekspresikan perasaan mereka, dan juga menyalurkan pendapat mereka.



Dalam sebuah sesi tanya jawab pada Selasa, 15 September kemarin, pertanyaan senada pun dilontarkan secara langsung kepadanya. Menurut Zuckerberg, ia dan timnya memang ada rencana untuk menuju kesana. Karena, menurutnya, "Setiap momen tidak selalu indah."



Terkait penambahan tombol 'Dislike' dan kemungkinan akan adanya penambahan tombol-tombol baru lainnya pada Facebook, tim dari TIME pun berinistiatif mengusulkan apa-apa saja yang sekiranya bisa ditambahkan Facebook.



Dilansir dari Time.com, inilah usulan-usulan mereka untuk Facebook:



1. I Don't Care

Tim dari Time merasa tombol ini perlu untuk diadakan. Alasannya? Karena memang penting untuk ada.



2. Nom

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita saat melihat posting-an foto makanan yang tampak menarik.



3. I Never Asked For This

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita saat ada posting-an video yang tiba-tiba berputar sendiri tanpa kita klik tombol Play (bahkan kita tidak ingin menontonnya).



4. Yas Kween

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan teramat sangat suka (lebih dari sekedar suka) pada sebuah posting-an.



5. I Seent It

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita terhadap orang-orang yang melakukan re-post atau posting ulang posting-an milik orang lain. Namun, saat re-post, mereka mengakuinya sebagai posting-an asli milik mereka.



6. Who Dis

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita terhadap orang-orang yang diam-diam suka mengintip News Feed kita.



7. Beautifully Put

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan suka terhadap posting-an seseorang tentang (momen bahagia) keluarga mereka.



8. They're Gonna Make It / I Give It a Month

Dikhususkan untuk menyatakan prediksi kita terhadap posting-an status seseorang yang menyatakan baru menjalin hubungan.



9. Keep It To Yourself

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita untuk posting-an yang berisi hal-hal negatif seseorang.



10. You've Got My Vote!

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita untuk posting-an teman yang semangat bekerja nonstop.



11. Yes, I Guess That's a Baby

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita terhadap posting-an foto-foto bayi yang memenuhi time line.



12. No

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita saat menemukan posting-an yang sifatnya menyesatkan, bahkan menipu.



13. Seriously? It's 2015

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita terhadap posting-an yang mengandung unsur SARA.



14. Why?

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita saat menemukan posting-an seseorang yang menyatakan dirinya sedang merasa bosan, bad mood, dan lain sebagainya.



15. Special Snowflake

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan suka kita terhadap posting-an seseorang yang secara konstan selalu mem-posting hal-hal yang disukai oleh banyak orang.



16. Awwww, Hiii

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita saat merasa suka atau gemas terhadap posting-an foto-foto hewan yang terlihat lucu.



17. Pat On the Back

Dikhususkan untuk menyatakan perasaan kita terhadap posting-an orang-orang yang memamerkan perbuatan baik mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain.



TIME.COM | LUCIANA