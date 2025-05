17 Trik Menjelajah di Google

TEMPO.CO , Jakarta: Google adalah mesin pencari paling populer saat ini. Apa saja bisa dicari di sana. Tapi, kadang kita bisa tersesat karena tak menemukan apa yang sesungguhnya ingin kita cari.



Google sebenarnya memiliki banyak fitur dan kode tersembunyi yang bermanfaat bila kamu ingin mencari sesuatu hal secara khusus. Berikut beberapa fitur tersebut.



Peringatan: kode-kode di sini case sensitive, artinya huruf kecil tak bisa diganti dengan huruf besar atau sebaliknya. Pencarian juga harus dilakukan di kotak pencarian, bukan di address bar.



1. AND



Mesin pencari Google sebenarnya memakai kombinasi "kata kunci" dan konstruksi Boolean, logika matematika yang diperkenalkan oleh George Boole. Salah satu konstruksinya adalah AND yang akan mencari dua kata kunci atau lebih yang menjepitnya.



Contoh: Joko AND Widodo



Akan menghasilkan daftar situs yang memuat kata "Joko" dan "WIdodo" sekaligus.



2. OR



Konstruksi Boolean lainnya adalah OR. Ini sama dengan "atau".



Contoh: Joko OR Widodo



Akan menghasilkan daftar situs yang memuat salah satu dari kedua kata itu. Bedanya dengan konstruksi AND, konstruksi OR akan menghasilkan juga joko-joko lain, misalnya Joko Anwar. Cara lain dengan memakai simbol "|".



Contoh: Joko | Widodo



3. Frasa



Bila tak diberi tanda, Google akan mencari setiap kata atau kombinasi kata yang dimasukkan. Bila ingin mencari frasa atau kalimat tertentu, gunakan tanda kutip "..." .



Contoh: "tuhan dan hal-hal yang tak selesai"



4. filetype:



Google mengenal 13 jenis file, termasuk semua jenis dokumen Microsoft Office, Flash, PDF dan text (.txt). Bila kamu ingin mencari jenis file tertentu gunakan kode "filetype:" disertai ekstensi file tersebut dan kata kuncinya.



Contoh: filetype:pdf korupsi



5. inurl:



Ini kode untuk mencari kata kunci pada pranala atau link saja.



Contoh: inurl:tempo.co budi gunawan



6. location:



Untuk mencari artikel yang khusus dari situs di lokasi tertentu, gunakan fitur "location:". Ini khusus untuk pencarian di kanal berita (news.google.com).



Contoh: location:indonesia abraham AND samad



7. Kalkulator



Tak punya kalkulator atau ribet kalau membuka aplikasinya, gunakan kalkulator yang sudah tersedia di Google. Kalkulator ini mengenali penambahan, pengurangan dan lainnya seperti lambang matematika: +, -, /, dsb. Semua sama kecuali perkalian, yang memakai "*". Masukkan operasi matematika yang ingin kamu lakukan di kotak pencarian dan biarkan Google menjawabnya.



Contoh: 123456*789



8. Ukuran



Kalkulator Google dapat mengubah ukuran panjang, kecepatan dsb. Ingat, satuannya dalam bahasa Inggris.



Contoh: 10 km to feet



9. Mata Uang



Dia juga tahu berapa kurs mata uang sekarang. Ingat, satuannya dalam bahasa Inggris.



Contoh: 200 dollar to rupiah



Google menganggap "dollar" sebagai dolar Amerika Serikat. Untuk mata uang dolar lain, gunakan nama lengkapnya.



Contoh: 200 singapore dollar to rupiah



Jika Anda tahu simbol mata uang tersebut, itu lebih baik, maka gunakan simbol saja.



Contoh: Sin$ 200 to IDR



10. site:



Kalau kamu mau mencari teks di situs tertentu, gunakan "site:" diikuti nama situs, lalu kata yang dicari.



Contoh: site:tempo.co korupsi



11. Suhu



Ya, Google juga bisa mengkonversi nilai suhu. Ini untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit:



Contoh: 100 C to F



12. map



Hanya mau mencari peta, gunakan "map" di akhir nama tempat yang sedang dicari.



Contoh: Jakarta map



13. Angka Romawi



Mau coba menguji kepandaian Google, coba ubah angka biasa ke bentuk angka Romawi dengan "in roman numerals".



Contoh: 1998 in roman numerals



14. Gambar



Google dapat pula mencari gambar dengan mudah dan menaruh hasilnya di daftar paling atas. Tambahkan "image" di akhir kata yang dicari.



Contoh: duo serigala image



15. Jam



Lupa bawa jam dan ingin tahu pukul berapa sekarang, tak perlu lagi bertanya ke tetangga. Cukup gunakan "time" dan nama tempatmu.



Contoh: time Jakarta



16. Bahasa Klingon



Kamu suka Star Trek dan keranjingan bahasa Klingon, maka coba mencari kata kunci dalam bahasa Klingon:



Kunjungi: https://www.google.com/?hl=xx-klingon



17. Jawaban Paripurna



Ingin tahu apa kata Google tentang jawaban untuk segala hal? Coba masukkan kalimat ini: "the answer to life, the universe and everything". Kamu akan heran pada hasilnya. Mengapa demikian? Silahkan Gooogle.



IWANK | Berbagai Sumber