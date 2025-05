180.000 Unit Oppo R9 dan R9 Plus Ludes di Penjualan Perdana

TEMPO.CO, Beijing - Oppo menjual 180.000 unit lebih Oppo R9 dan R9 Plus pada hari pertama penjualan kedua produk itu di Cina. Angka penjualan itu meliputi hasil penjualan daring maupun luring atau offline dan didukung oleh kampanye besar perusahaan dengan melibatkan dua selebriti China untuk kedua produk tersebut.

Sekarang orang-orang menantikan peluncuran produk R9 dan R9 Plus di luar Tiongkok, demikian seperti dilansir laman GSM Arena.



Sebelumnya, produsen smartphone asal Cina, Oppo, mengumumkan bahwa telah menjual 50 juta smartphone tahun lalu. Hal itu sejalan dengan apa yang perusahaan tersebut targetkan menjelang akhir tahun 2014.



Dikutip dari GSM Arena, Oppo juga mengungkapkan bahwa 15 juta ponsel pintar di antaranya merupakan model R7, R7s dan R7 Plus. Kini mereka membidik pasar dengan Oppo R9 dan R9 plus.



Perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa penjualan terbaik ada pada perangkat dengan kisaran harga 2.000 hingga 3.000 Yuan Renminbi (sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta-an).



Produsen smartphone asal Tiongkok lainnya, seperti Xiaomi tahun lalu telah menjual 70 juta smartphone, sedangkan Meizu dan LeTV (saat ini LeEco) masing-masing menjual 20 juta dan 4 juta smartphone. Sementara itu, Huawei memimpin dengan menjual lebih dari 100 juta smartphone pada 2015



Di Indonesia, Oppo masuk lewat PT Indonesia Oppo Electronics. Mereka ingin membidik pangsa pasar ponsel pintar hingga 20% pada tahun depan seiring dengan rencana diluncurkannya produk-produk terbaru smartphone Oppo.

Area Manager Marina Oppo Edi Zhu mengatakan pangsa pasar Oppo saat ini masih mencapai 17%. Diharapkan dengan munculnya beragam produk baru yang menyasar segmen menengah dan atas itu, Oppo mampu mengejar market share.

"Untuk di Jawa Timur sendiri kami punya misi mengalahkan Samsung karena di wilayah ini, market share Oppo termasuk nomor 2 setelah Samsung," katanya saat ditemui di Pusat IT Plaza Marina, Rabu (16/12/2015).

Dia mengatakan, dalam semester II/2015 Oppo telah meluncurkan dua produk baru yakni Neo 7 dan R7s. Saat ini Oppo pun telah menyiapkan produk-produk lain yang bakal hadir untuk segmen menengah dan atas.

"Biasanya setiap ada produk baru ini mampu mendongkrak penjualan kami hingga mencapai 10%," imbuhnya.

Bahkan, lanjut Edi, penjualan Oppo di Jatim tahun ini cenderung meningkat terutama di akhir tahun. Pada November 2015, penjualan Oppo di Jatim tembus 45.000 unit.

"Untuk target Jatim (kecuali Banyuwangi, Jember, Probolinggo) pada Desember ini mencapai 60.000 unit dan sampai sekarang sudah tercapai 40%. Masih banyak waktu di akhir tahun ini yang bisa dioptimalkan," jelasnya.

Dia menambahkan, penjualan Oppo di Jatim selama ini banyak dikontribusi oleh wilayah Surabaya, Madiun dan Mojokerto. Kebanyakan produk smartphone yang diminati yakni produk segmen menengah lantaran pasarnya yang besar.



Bisnis.com