2 Fitur Unggulan Samsung Galaxy Note 8

TEMPO.CO, New York - Samsung sangat bersemangat dengan ponsel Galaxy Note 8 miliknya. Awal bulan ini perusahaan secara tidak sengaja membocorkannya dan kini Samsung telah selangkah lebih jauh dan secara resmi mempromosikan ukuran besar dan desain baru ponsel itu.



Baca: Samsung Galaxy Note 8 Dikabarkan Pakai Earphone Canggih



Rincian tersebut muncul minggu ini ketika perusahaan itu mengirimkan undangan untuk peluncuran pers resmi untuk ponsel terbaru dan paling penting Samsung tersebut, yaitu pada 23 Agustus 2017. Tapi yang lebih penting lagi, Samsung memilih untuk memfokuskan pada dua poin pembicaraan terbesar perangkat itu, yaitu ukuran besar dan desain baru.



1. Ukuran Mega



Beberapa bocoran dari sumber yang kredibel telah menunjukkan Galaxy Note 8 akan menjadi smartphone premium terbesar Samsung yang pernah dibuat dengan layar 6,3 inci, dan aspek rasio 19,5:9. Slogan resmi Samsung untuk acara ini adalah: "Do Bigger Things".



Ini adalah permainan kata yang bagus mengingat fokus Galaxy Note (dengan stylus-nya) pada produktivitas (stylus juga disorot dalam undangan itu), tetapi ini juga jelas sebuah cara bagi Samsung untuk mempersiapkan orang pada ukuran layar yang mungkin pada awalnya terlihat tidak menyenangkan.



2. Desain Baru



Sementara sebuah ponsel 6,3 inci jelas merupakan perangkat besar, apa yang akan meminimalkan jejaknya adalah mengalihkan rentang itu ke Infinity Display minim bezel yang digunakan di Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus. Cara ini telah memungkinkan Samsung untuk memperbesar ukuran Galaxy S8 Plus menjadi 6,2 inci dan tetap dapat digunakan pada satu tangan.



Lebih jauh undangan Galaxy Note 8 mengulang trik yang digunakan Samsung Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus di mana siluet menunjukkan bentuk ponsel dan bezel minimalnya. Galaxy Note 8 adalah salah satu ponsel besar, tapi ini juga ponsel dengan bezel yang lebih persegi.



Baca: Inilah 2 Negara Pertama Tempat Berlabuh Samsung Galaxy Note 8



Tantangan Harga



Tentu saja masalah yang dihadapi perusahaan adalah meyakinkan pengguna untuk membayar harga yang diminta untuk Samsung Galaxy Note 8 yang diperkirakan akan mulai dari US$ 1.100. Sedikit bantuan akan datang dari Apple, yang secara dramatis menaikkan harga iPhone 8.



FORBES | ERWIN Z