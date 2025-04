TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumumkan tiga game untuk perangkat Daydream Virtual Reality pada Game Developers Conference. Game ini akan tersedia dalam beberapa bulan mendatang di Play Store, seperti yang diberitakan laman Phone Arena.

Berikut ulasan singkat ketiga game terbaru.



1.Virtual Rabbids

Game ini dikembangkan oleh joint-venture Ubisoft dan kreator asli Rabbids. Game ini akan memakai seluruh fitur controller untuk merasakan pengalaman bermain dengan VR.



2. Beartopia

Permainan dibuat oleh pengembang yang menang di ajang Standout Indie pada 2016 lalu,untuk game Alphabear. Game terbaru mereka berbeda jauh dengan game puzzle Alphabear. Beartopia adalah game simulasi co-op village, pemain harus berteman dan membangun komunitas yang makmur.



3. Along Together

Turbo Button membuat game tentang teman imajiner, Along Together. Pemain dapat memanfaatkan Daydream VR untuk bermain puzzle 3 dimensi.



Selain tiga game baru dari Google itu, terdapat juga game Daydream VR yang ditawarkan dengan harga diskon mulai Maret, yaitu Need for Speed No Limits VR, Keep Talking and Nobody Explodes dan Gunjack 2 End of Shift.



ANTARA