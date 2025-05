TEMPO.CO, San Francisco - Pada 18 Oktober 1985, Nintendo of America melakukan perjudian besar, yaitu merilis sebuah konsol ke pasar Amerika Utara, yang tampaknya telah menolak video game sepenuhnya.

Ketika sistem family computer (Famicom) dari Nintendo menikmati sukses besar di Jepang setelah peluncuran 1983, meluncurkan sebuah sistem video game di Amerika Utara, menyusul permasalahan video game di tahun yang sama, terbukti sesuatu yang hampir mustahil.

Presiden Nintendo Amerika--suami dari putri presiden Nintendo Hiroshi Yamauch--Minoru Arakawa menghabiskan beberapa tahun demi mencari pembeli atau mitra untuk mendistribusikan konsol baru, tapi dengan hasil nihil.

Tapi, pemimpin perusahaan menolak membiarkan Arakawa menyerah. Bahkan, sebaliknya, mereka mengirim awal 100 ribu Nintendo Entertainment System ke AS dan membuat Arakawa dan timnya menggelar acara peluncuran terbatas di pasar terberat Amerika.

Hal itu pasti sulit. Pengecer tidak ingin menjual sesuatu yang mereka pikir tidak bisa dijual, bahkan dengan senjata ringan menarik dan robot konyol yang membedakannya dari konsol game sebelumnya. Nintendo akhirnya sepakat dengan pemilik toko agar sistem mereka muncul di toko-toko. Perusahaan memperbolehkan pengecer untuk menaruh barang secara gratis, dan hanya membayar sewa untuk unit yang terjual.

Pada tenggat waktu peluncuran resmi hingga musim liburan, konsol terjual dengan angka yang cukup baik. Laporan menyebutkan angka penjualan saat masa liburan pada 1985 mencapai angka antara 50 ribu hingga 90 ribu unit. Angka itu cukup untuk memperluas penjualan ke kota-kota lain di awal 1986, yang mengarah ke peluncuran secara luas pada akhir tahun itu.

Seluruh cerita invasi Jepang dan kebangkitan pasar mati diceritakan secara komprehensif dalam buku David Sheff Game Over: How Nintendo Conquered the World. Buku ini merupakan bacaan wajib bagi siapa saja yang serius terhadap sejarah video game.

Singkat cerita, AS mengatakan "tidak, terima kasih,", tapi Nintendo mengatakan, "tidak, kami bersikeras," dan sisanya adalah legenda. Dan kini, 30 tahun kemudian, pasar Amerika menikmati buah dari desakan Nintendo itu.