TEMPO.CO, Jakarta - Head of Communication Google Indonesia, Putri Silalahi, membeberkan cara agar masyarakat dapat memanfaatkan internet sebagai peluang untuk berbisnis dan meraup untung.



Tip ini disampaikannya dalam workshop "How Google Change Our Life?" di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 7 Agustus 2015. Berikut ini detilnya:



1. Tampil apa adanya

Putri menjelaskan, orang-orang yang terkenal dan menjadi role model bagi masyarakat, justru mereka yang sering tampil apa adanya. Dia mencontohkan, survei yang dilakukan di Amerika menunjukkan, dari 10 orang terkenal, beberapa pengguna YouTube menunjukkan 5 posisi teratas sebagai role model.



Sisanya adalah aktor dan aktris Hollywood. "Itu karena mereka (YouTubers) tampil apa adanya di depan kamera dan tak pernah menggunakan skrip saat berbicara," Putri menjelaskan.



2. Tak perlu format

Di era digital seperti ini, kata Putri, tidak ada format khusus untuk menjadikan diri kita dikenal banyak orang. Misalnya, dia menjelaskan, dulu orang-orang akan membutuhkan kostum untuk beriklan di media. Sedangkan saat ini hal tersebut tidak diperlukan lagi.



3. Waktumu hanya di tiga detik

"Kita cuma punya 3 detik untuk ambil atensi orang," ujar Putri. Dia menjelaskan, saat ini orang-orang hanya butuh waktu 3 detik untuk memutuskan apakah dia akan menyukai sebuah konten di internet atau tidak. Jadi, kata Putri, gunakan kreativitas yang kita semaksimal mungkin, agar orang tertarik kepada kita.



4. Maksimalkan teknologi

Putri memaparkan, seorang tukang duplikat kunci yang beralamat di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, awalnya tidak dapat menghasilkan banyak uang karena posisi warungnya tidak strategis karena tertutup pohon. Lagi pula di sana, menurut dia, ada banyak tukang kunci duplikat yang lain.



Namun, Putri mengatakan, Aji, sang tukang duplikat kunci, dapat memanfaatkan peluang, dengan memasang alamat warungnya di Google Bisnis. Akhirnya saat ini warung duplikat kunci tersebut terkenal dan menduduki halaman pertama ketika kita mengetik "tukang kunci duplikat".



5. Gagal, bangkit lagi

Menurut Putri, kegagalan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kata dia, bukan berarti harus berhenti sampai di sini. Putri mencontohkan, film Disney Frozen berada di urutan ke-6 di blog master saat pertama kali rilis.



Dua minggu kemudian, Disney mencoba untuk mengunggah video Let It Go (Ost. Frozen) ke dalam YouTube. Akhirnya, kata Putri, film tersebut berhasil menduduki peringkat pertama sebagai film paling diminati.



DIAH HARNI SAPUTRI