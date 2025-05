5 Fakta Mengejutkan Kisah Cinta Zuckerberg & Priscilla Chan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg resmi menjadi seorang ayah dari bayi perempuan yang baru saja dilahirkan istrinya, Priscilla Chan. Pengumuman kelahiran anak itu, yang diberi nama Maxima Chan Zuckerberg, dilakukan Selasa waktu setempat atau Rabu dinihari.



Untuk menyambut kelahiran purtinya, Zuckerberg menuliskan sebuah surat panjang yang ia positing di akun facebook-nya pada 1 Desember lalu. Isinya antara lain janjinya untuk mendonasikan 99 % saham mereka di Facebook untuk membantu "meningkatkan potensi manusia dan mempromosikan kesetaraan."



Kabar kelahiran bayi dan suratnya itu menarik perhatian banyak orang. Hingga Rabu, surat itu sudah di-"like" oleh 823 juta orang dan di-share 131 juta. Tapi, bagaimana sebenarnya perjalanan dan kisah cinta Zuckerberg-Priscilla hingga mereka punya anak? Ini sejumlah fakta menarik tentang hal itu:



1. Zuckerberg dan Priscilla mengikat janji pernikahan pada 19 May 2012. Keduanya saling mengenal sejak duduk dibangku kuliah. Mark dan Chan pertama kali bertemu saat sama-sama mengantri ke kamar mandi dalam sebuah pesta Frat di Harvard tahun 2003. Chan adalah seorang mahasiswa dari Boston yang turut menghadiri pesta yang diadakan oleh Alpha Epsilon Pi, sebuah organisasi yang diikuti Mark sejak kuliah. Chan mengingat kesan pertamanya soal pertemuan dengan Zuckerberg. “Ia seorang kutu buku yang sedikit terasing," kata dia pada The New Yorker. “Saya ingat dia memegang gelas bir dan melempar humor yang hanya kutu buku atau ahli komputer yang akan mengerti."





2. Chan juga tercatat sebagai salah seorang anggota pertama sosial media Facebook yang kini menjadi sosial media terbesar di dunia. Chan bergabung menjadi pengguna Facebook sejak 5 Februari 2004. Saat pertama kali berkencan, Zuckerberg mengatakan pada Chan, "Saya lebih suka berkencan dengan kamu ketimbang menyelesaikan tes tengah semester yang dibawa ke rumah," kata Chan pada Today's.



3. Dalam sebuah foto yang di unggah Mark 19 Oktober 2006 terlihat sebuah pujian yang disampaikan Chan kepada Mark. Komunikasi yang terlihat ini mungkin salah satu tanda cinta mereka yang berjalan cukup lama. Pada potingan tersebut terlihat foto wajah Mark dan pakaiannya yang menggunakan jaket hitam abu-abu berbahaan rajut. Mark memberikan caption ”Foto ini baru-baru saja muncul dalam profil Mercury News. Foto ini pasti diambil pada masa-masa pakaian rajut saya.” Chan terlihat memberikan komentar pada foto tersebut dan menegaskan ada periode khusus dalam gaya berpakain suaminya itu. ”Ada periode baju bulu hitam, periode puma merah, periode jas putih dan periode warna hijau muda."



4. Keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh, saat Zuckerberg mulai membesarkan Facebook dan Chan menuntut ilmu di Harvard, Cambridge. Ketika lulus, Chan ikut pindah ke California. Saat bersama mereka menghabiskan waktu dengan jalan-jalan di taman, berdayung, dan main board game. Karena kekasihnya terlalu sibuk dengan Facebook, Chan membuat aturan bahwa dalam seminggu minimal mereka harus bersama selama 100 menit dan berkencan ke luar setidaknya sekali.







5. Keduanya mulai hidup bersama sejak 2010 dan menikah secara sederhana di halaman rumahnya di Palo Alto, California, pada 19 May 2012. Pernikahan itu sempat mengejutkan seluruh tamu undangan, karena para tamu mengira acara tersebut merupakan perayaan kelulusan Sekolah Medis yang dijalani Chan. Kini Chan memiliki julukan sebagai First Lady atau ibu negara dari Facebook. Pasangan milyarder ini masih dikenal sebagai pasangan murah hati dengan kekayaan yang mereka miliki.



MAYA NAWANGWULAN