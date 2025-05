TEMPO.CO, Jakarta - Pada acara Google Event, Selasa, 29 September 2015, selain meluncurkan dua ponsel baru, Nexus 5X dan Nexus 6P yang akan mulai dikirimkan bulan depan, Google juga mengumumkan bahwa Android 6.0 Marshmallow akan mulai diluncurkan minggu depan.



Penggemar Android dengan perangkat Nexus terbaru, seperti ponsel Nexus 6 dan tablet Nexus 9, akan dapat memperbarui perangkat mereka ke Android 6.0 mulai awal pekan depan. Google belum menetapkan tanggal resmi peluncuran Marshmallow, tetapi sejumlah laporan telah menunjuk 5 Oktober sebagai hari perangkat lunak terbaru Google itu hadir di berbagai perangkat.



Jika Anda tidak memiliki ponsel Nexus atau tablet, mungkin waktu menunggu akan sedikit lebih lama. Berikut lima fitur baru terbaik Marshmallow.



1. Peningkatan Daya Tahan Baterai



Android 6.0 menjanjikan perbaikan besar pada daya tahan baterai. Menggunakan kombinasi dari sensor hardware dan software, ponsel dan tablet yang menjalankan Marshmallow akan tahu kapan mereka menganggur untuk jangka waktu tertentu. Mereka akan menonaktifkan beberapa proses latar belakang dan fitur haus baterai saat tidak digunakan.



2. Google Now on Tap



Google Now sudah menjadi salah satu hal terbaik tentang Android, tapi ia mendapatkan suntikan besar di Android 6.0. Dijuluki "Google Now on Tap“, fitur baru ini menambahkan informasi dari aplikasi pihak ketiga ke data Google Now.



Dengan menahan tombol home di berbagai aplikasi, Google Now akan menganalisis langsung. Misalnya teman Anda mengirim pesan mengajak ke sebuah restoran. Dengan menekan tombol home, akan memicu Google Now on Tap yang mungkin akan menunjukkan restoran itu di peta, memberitahu jadwal buka, dan memberi link review restoran itu.



3. Cut, Copy, Paste



Ini mungkin tampak seperti perubahan kecil, tapi akan memiliki dampak besar pada cara Anda menggunakan ponsel dan tablet Anda. Dalam versi Android sebelumnya, memilih teks akan membuka serangkaian tombol di bagian atas layar, dan mungkin banyak orang masih bingung menggunakannya. Di Android 6.0, memilih teks atau foto akan muncul menu langsung di atas pilihan Anda dengan kata-kata cut, copy, dan paste seperti iOS. Hal ini tentunya membuat lebih mudah.



4. Struktur Hak Akses Aplikasi Baru



Ini fitur lain yang dipinjam Android dari iOS, tapi juga dengan perbaikan. Dalam Marshmallow, Anda dapat memilih hak akses setiap aplikasi individu. Jadi misalnya Anda ingin meng-install Facebook tapi Anda tidak ingin aplikasi itu memiliki akses ke kamera atau lokasi, Anda bisa melakukan itu saat ini, tidak seperti sebelumnya yang harus memilih semua atau tidak sama sekali.



5. Back-up dan Restore Aplikasi



Beralih ke ponsel baru atau memulihkan ponsel yang terhapus adalah hal memusingkan pada perangkat Android. Dengan Marshmallow, itu akan berubah. Ketika perangkat Android 6.0 idle dan terhubung ke Wi-Fi, maka akan secara otomatis melakukan back-up data dan setting ke Google Drive. Jika Anda beralih ke ponsel baru atau pernah menghapus data, Anda akan dapat dengan cepat dan mudah mengembalikan semua aplikasi Anda seperti sebelumnya.



ERWIN Z | FOXNEWS