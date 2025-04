5 Hal Keren dari Samsung Galaxy S8

TEMPO.CO, New York -Samsung memperkenalkan Galaxy S8 dan Galaxy S8+ di New York, AS Rabu, 29 Maret silam, dan berharap kedua produk baru ini dapat mengembalikan reputasi Samsung paska kegagalan Galaxy Note 7.



Samsung Galaxy S8 memiliki sejumlah fitur menarik, seperti tampilan tak terbatas (Infinity Display), pengisian baterai nirkabel dan asisten digital pribadi, Bixby. Ada juga lima fitur hebat yang dikemas dalam Galaxy S8.



• Wajah Pengguna menjadi Kode Akses



Perlu cepat mengakses layar komputer di rumah? Tidak perlu mengetik kode sandi, atau menunggu sensor untuk membaca sidik jari Anda. Tatap saja layar depan Galaxy S8. Kamera depan ponsel cerdas ini mengusung teknologi pengenalan wajah yang memungkinkan penggunanya login dengan wajah mereka.



• Login lewat Mata



Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan keamanan ponsel selangkah lebih jauh, Galaxy S8 menyediakan pemindai mata. Para pengguna ponsel mensejejarkan matanya (line up their eyes) dengan sepasang lingkaran di layar, lalu ponsel akan melanjutkan sisanya untuk masuk (log in).



• Galaxy S8 sebagai Komputer Desktop



Jika Anda memakai ponsel cerdas untuk keperluan bisnis, stasiun DeX memungkinkan penggunanya mengoperasikan ponsel ketika terhubung ke monitor, keyboard dan tetikus. Pengguna masih dapat melacak beragam aktivitas termasuk panggilan telepon dan pesan teks saat ponsel berada di DeX.



• 'Moda Makanan' pada kamera Galaxy S8



Apakah Anda termasuk orang yang selalu berbagi busa minuman latte (latte foam art) di Instagram? Atau Anda benar-benar menikmati saat mengirimkan gambar-gambar makan malam? Kamera Samsung mencakup fitur “mode makanan" untuk memotret gambar makanan atau cemilan, lebih hidup.



• Bonus earbud



Jika Anda memiliki iPhone 7, artinya Anda membutuhkan earbud nirkabel atau port untuk mengisi ulang piranti Anda. Sementara Galaxy S8 memberikan bonus sepasang earbud AKG.



USA TODAY | HOTMA SIREGAR