5 Inovasi Baru pada Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel pintar Samsung Galaxy S8 dan S8+ sudah resmi diluncurkan di New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat. Inilah ponsel yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini, bersama dengan Apple iPhone 8.



Lalu, apa kelebihan ponsel ini dibandingkan sebelumnya? Setidaknya ada lima hal:



1. Tampilan layar inovatif

Nyaris tanpa bezel, seluruh permukaan ponsel pun dipenuhi layar, dengan sisi kanan kirinya berbentuk melengkung. Mereka memakai istilah infinity display dan curved edge untuk menunjukkan keunggulan tampilan mukanya ini. Rasio bodi-layar mencapai 83 persen. Tampilan fisiknya itu disempurnakan dengan layar Quad HD+ Super AMOLED.



2. Pengenal biometric terlangkap

Di ponsel ini ada teknologi Iris Scanner seperti yang dipakai di Galaxy Note 7. Ada juga pemindai sidik jari bagian belakang smartphone. Yang terbaru, mereka menyematkan fitur pengenalan wajah atau Face Recognition di kamera depannya.

Fitur-fitur itu membuat Galaxy S8 dan S8 Plus tampil sebagai smartphone pertama yang memberikan teknologi biometrik terlengkap. Sayangnya, pengenalan wajah dan iris mata baru bisa digunakan membuka kunci layar saja dan belum dipakai untuk pembayaran.



3. Terkoneksi ke PC

Kedua ponsel ini dilengkapi tambahan alat yang dijual terpisah, DeX Station Dock. Bila ditempatkan di alat itu, Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus bisa menjadi PC dengan monitor. Ini bisa membantu menggenjot produktivitas saat bekerja dengan aplikasi seperti Ms. Office Mobile atau Adobe.



4. Asisten pribadi Bixby

Samsung menyematkan asisten virtual produk mereka sendiri di ponsel ini, yakni Bixby. Ada dukungan 50 bahasa, pengenalan objek, pengenalan text, dan pengalokasian data di smartphone untuk mendukung asisten virtaul ini. Fitur ini juga bisa melakukan perintah untuk mengunggah foto atau menjawab pertanyaan seperti “barang ini bisa dibeli di mana?” Namun, banyak pula media yang menilai, Bixby masih kalah canggih dari asisten virtual terbaru Goolge.



5. Prosesor terbaru

Galaxy S8 dan S8 Plus menjadi ponsel pertama yang memakai prosesor terbaru, Exynos 8895 dan Snapdragon 835.



CNET | MASHABLE | NS