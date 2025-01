5 Ponsel Terbaik 2017 untuk Produktivitas Mobile

iPhone 8 Plus, yang dipamerkan dalam acara peluncuran produk Apple terbaru di Steve Jobs Theater, Cupertino, California, 12 September 2017. Harga untuk iPhone 8 dimulai 699 dollar AS (Rp 9,1 jutaan) dan iPhone 8 Plus 799 dollar AS (Rp 10,5 jutaan). AP/Marcio Jose Sanchez