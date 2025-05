7 Aksesori Unik untuk Gadget Apple Anda

TEMPO.CO, Jakarta - Anda pengguna produk Apple dan ingin tampil beda dengan pengguna lain? Tak perlu khawatir. Produsen ponsel pintar dan gadget mewah lainnya ini telah menyiapkan beberapa produk menarik untuk Anda yang ingin benar-benar tampil beda.



Berikut ini beberapa aksesori Apple paling aneh yang bisa diunduh di APP Store.



1. REVISIT YOUR CHILDHOOD GAMER

Sumber: Hyperkin

Smartboy



Awalnya digunakan sebagai lelucon April Mop, Hyperkin Smart Boy dirancang untuk mengubah iPhone menjadi sebuah Game Boy Color, lengkap dengan tombol fisik. Setelah menyadari bahwa masyarakat benar-benar bersemangat untuk produk palsu tersebut, perusahaan memutuskan untuk benar-benar memulai produksi pada Smart Boy menjadi nyata.





2. STEP UP YOUR MUSIC GAME

Aksesori musik

Sumber: Hammacher



Apakah iPhone baru atau iPad mewah terlalu modern untuk selera musik Anda? Beruntung bagi Anda, pemutar musik ini dapat membantu membawa kembali ke nuansa klasik. Aksesori ini akan membantu Anda mengkonversi lagu-lagu pada kaset ke pemutar musik digital produk gadget Apple.





3. BATHROOM TIME TURNED MUSIC TIME



Sekarang Anda benar-benar dapat menggunakan produk Apple di mana saja. Dudukan tisue toilet ini berfungsi sebagai iPod dock sehingga Anda dapat mendengarkan beberapa lagu selama Anda.





4. KEEP YOUR iPHONE WARM

Hoodie

Sumber: Amazon



Aksesori ini memungkinkan Anda memberikan beberapa kehangatan kembali pada iPhone layaknya hoodie. Tersedia dalam berbagai warna dan pola yang berbeda.





5. STASH YOUR PHONE AWAY

iPhone bra

Sumber: JoeyBra



Kebanyakan wanita tidak merasa nyaman bila membawa tas semalaman. The Joey Bra membantu merampingkan lemari pakaian Anda. Pada dasarnya, produk ini adalah bra yang dirancang dengan sisi kantong yang cukup besar untuk memuat iPhone atau benda kecil lainnya.





6. GET A PARTNER DANCE

Dacing Cat

Sumber: Amazon



Jangan lagi menari sendiri. Aksesori ini akan langsung tersambung ke iPhone Anda. Produk yang tersedia dalam aneka warna ini akan setia menemani Anda menikmati musik kesayangan.





7. LADA SPRAY IPHONE CASE

Spraytect

Sumber: Spraytect



Produk ini sangat penting untuk Anda yang tengah mengalami keadaan darurat. Bila ada seseorang yang mengganggu Anda, dan Anda tidak mungkin bisa segera menghubungi bala bantuan, alat penyemprot lada ini bisa bermanfaat.



Sementara menunggu bantuan, semprotan lada bisa mengulur waktu pengganggu Anda beraksi. Tersedia dalam empat warna, Spraytect dijual dengan harga US$ 40 atau sekitar Rp 600 ribu.



CNBC | YON DEMA