9 Alasan untuk Membeli iPhone 8, Bukan iPhone X

TEMPO.CO, Jakarta - Apple mengumumkan tiga iPhone baru bulan ini: iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Ketiga ponsel itu masing-masing dijual US$ 699, US$ 799, dan US$ 999.



Nampaknya sebagian besar orang menunggu peluncuran iPhone X, yang memulai debutnya pada tanggal 3 November. Namun, ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan iPhone 8 dibandingkan iPhone X: iPhone 8 dan 8 Plus didukung oleh otak yang sama seperti iPhone X. Ini mungkin alasan paling penting untuk mempertimbangkan iPhone 8 dan 8 Plus di atas iPhone X. Secara fungsional, semuanya identik. Semua ponsel ini didukung oleh chip A11 Bionic baru milik Apple, mesin saraf, dan coprocessor gerakan M11. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana ponsel menggunakan fitur ini. iPhone X menggunakan chip A11 dan mesin saraf untuk sistem deteksi wajah Face ID baru, yang tidak dimiliki iPhone 8. Touch ID adalah entitas yang telah terbukti. Face ID belum. Sejak diluncurkannya iPhone 5S pada tahun 2013, Touch ID telah mengubah cara kita menggunakan ponsel kita - mulai dari membuka kunci perangkat, menyimpan kata sandi, menggunakan sidik jari kita untuk membayar barang melalui Apple Pay. Touch ID adalah entitas yang dikenal dan terbukti. Face ID, yang akan menggantikan Touch ID pada iPhone X, kurang dikenal. iPhone 8 dan 8 Plus mendukung pengisian daya cepat dan pengisian daya nirkabel untuk pertama kalinya - seperti iPhone X. Semua ponsel ini mendukung standar pengisian nirkabel Qi serta pengisian cepat. Kelemahannya adalah, Anda harus membeli aksesoris ekstra jika Anda memilih metode pengisian baru. iPhone 8 Plus dan iPhone X memiliki kamera belakang yang hampir identik. Jika Anda peduli tentang fotografi, kamera belakang pada iPhone 8 Plus dan iPhone X hampir identik. iPhone 8 juga merupakan penembak hebat, namun 8 Plus yang lebih besar menambahkan lensa tele kedua sehingga Anda dapat memperbesar tanpa kehilangan kualitas gambar. Satu-satunya perbedaan antara kamera belakang pada iPhone 8 Plus dan iPhone X adalah bahwa iPhone X memiliki stabilisasi gambar optik untuk lensa wide-angle dan telephoto, untuk gambar yang lebih tajam, terutama pada pengaturan cahaya rendah. iPhone 8 Plus hanya memiliki OIS untuk lensa wide-angle, seperti iPhone 7 Plus sebelumnya. Kamera yang menghadap ke depan pada iPhone 8 dan iPhone X juga identik - kecuali beberapa fitur tambahan. Di atas kertas, kamera FaceTime HD dari iPhone 8 dan 8 Plus secara fungsional identik dengan kamera yang menghadap ke depan di dalam sistem kamera TrueDepth iPhone X. Semua ponsel ini mengambil foto 7 megapiksel, memiliki aperture ƒ / 2.2, dan video film di 1080p.

Satu-satunya perbedaan adalah iPhone X mendapat beberapa fitur perangkat lunak "eksklusif": Portrait Mode pada kamera menghadap ke depan (selain di bagian belakang); Portrait Lighting, yang memungkinkan Anda menghapus latar belakang pada selfies Anda untuk efek dramatis; dan Animoji, di mana Anda bisa mengirim emoji animasi ke teman Anda yang meniru ekspresi wajah Anda dan bahkan berbicara dengan menggunakan suara Anda. iPhone 8 tidak memiliki lekukan mengerikan di bagian atas telepon. Sistem kamera TrueDepth pada iPhone X adalah satu-satunya gangguan pada layar tepi-ke-tepi telepon itu. Lekukan itu sangat mengerikan, sayangnya. Syukurlah, tidak ada lekukan itu pada iPhone 8 atau 8 Plus. iPhone X lebih mahal dari pada iPhone 8. iPhone 8 mulai dari US$ 700, sementara iPhone 8 Plus yang lebih besar mulai dari US$ 800. IPhone X, di sisi lain, mulai dari US$ 1.000. Jika Anda melakukan upgrade dari iPhone 7 atau iPhone 7 Plus, casing lama Anda akan sesuai. iPhone 8 dan 8 Plus memiliki dimensi yang hampir identik dengan pendahulunya, masing-masing iPhone 7 dan 7 Plus. Ponsel baru sedikit lebih berat, dan ada sedikit perbedaan pada tinggi, panjang, dan kedalaman ponsel baru, namun semua perbedaannya kurang dari satu milimeter, yang berarti casing iPhone 7 lama Anda masih akan muat. Anda benar-benar bisa menemukannya.



Karena setiap orang sangat fokus pada iPhone X, iPhone 8 sebenarnya mudah ditemukan dan dibeli - bahkan sampai hari ini. Sementara itu, iPhone X kemungkinan akan mendapat permintaan dan penawaran yang tinggi, yang berarti banyak orang mungkin akan menunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan agar ponsel mereka tiba saat Anda duduk cantik dengan iPhone 8 Anda, dengan label harga yang lebih masuk akal.