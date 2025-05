9 Teknologi dan Gawai yang Paling Ditunggu pada 2016

TEMPO.CO, California - Bisa dibilang tahun 2015 teknologi gawai berkembangd dengan sangat pesat ketimbang 2014. Sebut saja iPhone generasi kelima dan keenam, rilis pada tahun yang sama, atau Samsung S6 dan Note 5.



Banyak pula pabrikan gawai sedang menyiapkan produk teranyar mereka untuk dirilis pada 2016. Dikutip dari CNET, berikut daftar gawai dan perangkat canggih lainnya yang ditunggu-tunggu pada tahun yang diprediksi menjadi Virtual Reality Era.



1. Oculus Rift dan Touch

Produk pertama yang disinyalir rilis ke pasar adalah Oculis Rift and Touch. Teknologi berbasis virtual reality yang dipunyai Facebook ini membutuhkan dua perangkat lain agar dapat digunakan. Yakni, personal computer dan Xbox.



2. HTC Vive

Perangkat ini juga ditunggu-tunggu para "maniak" gawai. Rencana awalnya, gawai berbentuk helm ini akan dirilis pada 2015, tapi ditunda hingga April 2016.



3. Sony PlayStation VR

Sebelumnya perangkat ini dikenal dengan nama Morpheus Project. Berbeda dengan Oculus, yang berbasis PC dan Vive yang seperti helm, Playstation VR akan bekerja melalui perangkat Sony Playstation 4. Bocorannya, perangkat canggih ini akan memulai debutnya pada kuartal pertama 2016.



4. Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens adalah sistem mandiri yang menghasilkan komputer ke hadapan penglihatan pengguna secara hologram. Kemungkinan besar gadget ini akan rilis sekitar bulan Januari-April 2016 dengan harga US$ 3 ribu.



5. iPhone 7 dan 7 Plus

Tak hanya produk berbasis virtual reality, ponsel pintar pun sepertinya akan kembali mengguncang dunia digital, terutama pabrikan Apple. Setelah iPhone 6, 6S, dan 6 Plus, generasi selanjutnya juga ditunggu. Yakni, iPhone 7 dan 7 Plus. Apple dikabarkan akan menukar tombol fisik "home button" dengan teknologi touch sensitive, serta membuang input earphone. Hanya, kedua hal tersebut masih perlu menunggu konfirmasi dari Apple.



6. Samsung Galaxy S7 dan S7 Plus

Tampaknya pabrikan Samsung tak mau kalah dengan saingannya, Apple. Tahun 2016, Samsung dikabarkan akan merilis Samsung Galaxy S generasi terbaru, S7 dan S7 Plus, untuk kalangan premium.



7. Apple Watch 2

Setelah gawai berbasis virtual reality dan ponsel pintar, Apple pula digosipkan akan menggebrak pasar dunia digital dengan jam tangan pintar generasi kedua. Apple Watch 2 kemungkinan akan dirilis pada Maret 2016 dan banyak yang berharap jam tangan pintar ini memiliki kamera yang dapat terintegrasi untuk panggilan Facetime.



8. Game Konsol Nintendo NX

Untuk yang satu ini kabar rilisnya masih simpang siur. Banyak kabar burung menyatakan bahwa Nintendo NX akan memiliki kesamaan dengan Nintendi Wii U. Namun, ada juga kabar perangkat game ini akan menjadi konsol dengan sistem gaming hybrid. Pihak Nintendo sendiri belum mau angkat bicara soal ini.



9. Tesla Model 3

CEO Tesla, Elon Musk, mengatakan Anda bisa memesan Tesla Model 3 pada Maret 2016 dengan harga US$ 35 ribu per unitnya. Berminat?



CNET | AMRI MAHBUB