TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pengembang game terbesar yang berbasis di Santa Monica, California, Amerika Serikat, Activision Blizzard baru saja mengumumkan pembelian King Digital Entertainment, perusahaan pengembang game populer Candy Crush Saga. Pembelian perusahaan pencipta permainan Candy Crush ini dilakukan pada Senin, 2 November 2015 dengan harga US$ 5,9 miliar atau setara Rp 79,6 triliun.

CEO Activision Robert Kotick mengatakan mobile game adalah salah satu bidang usaha yang dapat bertumbuh dengan cepat dan memberikan peluang sangat besar. “Kami akan memiliki satu perusahaan mobile game paling sukses dengan tim berbakatnya yang akan menyediakan konten terbaik bagi para pengguna baru, di berbagai geografi dunia,” kata Kotick seperti yang dikutip melalui CNET.com, Selasa, 3 November 2015.

King Digital Entertainment didirikan pada 2003, dengan memperkenalkan game kelas premium yang dapat dimainkan dan diunduh secara gratis. Namun, beberapa bagian atau fitur tambahan dari game ini dapat diperoleh dengan mengeluarkan biaya tambahan. King saat ini telah memiliki 180 game yang salah satunya adalah Candy Crush Saga.

King melaporkan telah memiliki 158 juta pengguna setiap harinya dan lebih dari 1 miliar orang telah menggunakan permainan ini setiap harinya. Bahkan, perusahaan game ini berterima kasih banyak atas kesuksesan mereka yang terbantu oleh media sosial Facebook. Awalnya, permainan ini dirancang untuk dimainkan di situs raksasa jejaring sosial sebelum akhirnya dirilis untuk dimainkan melalui perangkat ponsel.

Activision akan membayar US$ 18 atau setara RP 243 ribu per saham untuk pembuat game yang berbasis di Dublin, Jerman dan membayar 16 persen saham atau setara Rp 209 ribu per lembar saham penghasilannya kepada King Digital. Activision sebelumnya dikenal dalam menyediakan permainan untuk perangkat Microsoft, Nintendo, dan Sony.

Dalam beberapa bulan terakhir, Activision mulai membesarkan bisnis pengembang gamenya dengan membeli perusahaan pengembang aplikasi game populer, seperti King Digital Entertainment. Activision Blizzard dikenal melalui game militer Call of Duty dan World of Warcraft.

CNET| MAYA NAWANGWULAN