TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft menambah sebuah fitur dalam Microsoft Outlook. Fitur ini memungkinkan pengguna Outlook merencanakan rapat atau pertemuan bisnis di gerai kopi Starbucks.



Fitur yang diberi nama Meet at Starbucks atau bertemu di Starbucks itu memungkinkan pengguna Outlook mengirim pesan elektronik undangan rapat atau pertemuan di gerai kopi tersebut. Dalam e-mail undangan tersebut, pengguna dapat memilih langsung lokasi tempat pertemuan atau rapat di gerai Starbucks terdekat, seperti dilansir Engadget.com, Kamis, 16 Juni 2016.



Outlook akan langsung memuat peta lokasi gerai Starbuck terdekat dan memasukkan lokasi tersebut dalam pesan elektronik yang dikirimkan kepada klien, kerabat, ataupun rekan bisnis. Fitur ini juga bisa langsung menghubungkan Outlook ke aplikasi ponsel Starbucks untuk memudahkan proses pemesanan kopi lebih awal.



Selain menyediakan pilihan tempat pertemuan di gerai Starbucks, Outlook memungkinkan pengguna mengirimkan hadiah berupa voucher Starbucks melalui Outlook. Layanan ini memungkinkan pengguna mengucapkan rasa terima kasih kepada klien, rekan bisnis, kerabat, hingga pegawainya dalam bentuk voucher kopi.



Starbucks memberikan beberapa opsi pilihan nominal voucher yang bisa dipilih pengirim. Tersedia pilihan voucher dari nominal US$ 10, US$ 25, US$ 50, US$ 100, dan lainnya. Bahkan, dari setiap pemberian voucher, pengirim juga mendapatkan voucher Starbuck senilai US$ 5 atau sekitar Rp 67.500.



Fitur tambahan ini bisa diperoleh pengguna Outlook dengan membuka aka.ms/getcoffee.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN