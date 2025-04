Ada Kamera Ganda di Motorola Moto G5S Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran ponsel pintar dengan kamera ganda di pasar Indonesia bertambah satu. Hari ini, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Motorola memperkenalkan anggota terbaru Moto G, yakni Moto G5S Plus. Fitur yang ditonjolkan adalah kamera belakang ganda sebesar 13 megapiksel.



"Ponsel Motorola anggota seri G selalu memberikan fitur premium di harga terjangkau," kata Adrie R. Suhadi, Country General Manager Lenovo Mobile Business Group and Motorola Mobility Indonesia dalam acara peluncuran, Selasa (19/09/2017).



Kamera ganda tersebut dikombinasikan dengan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk Moto G5S Plus ini dan dapat meningkatkan kualitas foto. Selain itu juga untuk memudahkan pengguna melakukan lebih banyak kreativitas menggunakan kamera ponsel.



Contohnya, mode selective focus memudahkan untuk mengambil gambar dengan efek latar belakang blur. Ada pula pilihan mode hitam dan putih, serta mengganti total latar belakang agar tampilan foto benar-benar berbeda.



Sedangkan kamera depan memiliki kekuatan 8 megapiksel dengan sudut lebar. Kamera ini juga dilengkapi dengan LED selfie flash dan mode panoramic selfie. Berkat fitur tersebut, mengambil gambar selfie tak sekadar bersama teman-teman tapi juga lingkungan sekitar.



Dari segi desain, Moto G5S Plus menganut desain unibody serba metal. Layarnya seluas 5,5 inci Full HD. Adapun jeroannya menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 berkecepatan 2,0 GHz, dan didukung jaringan 4G LTE. Baterainya berkapasitas 3.000 mAh.



Dengan berbagai fitur yang biasa disematkan pada ponsel premium itu, Motorola Moto G5S Plus dilepas di harga Rp 2,999 juta per unit. Menurut Adrie, masa pre-order berlangsung pada 20-28 September eksklusif hanya di Lazada.co.id.



Selain Moto G5S Plus, Motorola Indonesia juga menghadirkan dua seri ponsel terbarunya, yakni Moto E4 Plus dan Moto C Plus. Yang menjadi unggulan dari kedua ponsel pintar ini ada pada kapasitas baterainya yang besar.



Moto E4 Plus memiliki baterai sebesar 5.000 mAh dengan luas layar 5,5 inci. Sedangkan Moto C Plus diperkuat baterai sebesar 4.000 mAh dengan layar 5 inci HD. Motorola meelpas Moto E4 Plus di harga 2,33 juta dan Moto C Plus seharga Rp 1,777 juta.



FIRMAN