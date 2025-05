TEMPO.CO, California - Apple menyiapkan MacBook Air generasi terbaru. Bodi komputer jinjing ini lebih tipis dari tipe sebelumnya dan menampilkan resolusi layar yang lebih besar.



Mengutip dari Businessinsider, Rabu, 7 Januari 2015, generasi MacBook Air anyar ini akan tampil dengan layar selebar 12 inci. “Tidak hanya mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu 13 inci, tetapi juga lebih tipis dibandingkan model 11 inci," tulis Mark Gurman, editor senior laman Mili9to5mac.com.



Apple masih mengadopsi teknologi retina display pada MacBook Air tersebut dengan resolusi 14,7 juta piksel, atau tujuh kali lebih besar dibandingkan televisi beresolusi tinggi (HD). Selain ketajaman tampilan layar, bingkai pada komputer jinjing ini juga dibuat setipis mungkin agar layarnya tampak jembar.



Dengan ketebalan yang hanya 5 milimeter, tampilan papan ketik pada MacBook Air terbaru ini terasa lebih sempit. Dengan kata lain, tuts pada keyboard berdekatan satu sama lain dan letak beberapa tombol fungsi berubah. Namun Apple tak mengubah dimensi trackpad-nya.



Pada MacBook Air ini, speaker tidak hanya berfungsi sebagai pengeras suara, tetapi sekaligus ventilasi. Model yang tipis ini juga mengakibatkan sejumlah port berkurang. Apple mengganti port Thunderbolt seperti yang dipasang pada MacBook Air 12 inci dengan port USB Type C.



Seperti dilansir dari Dailymail, port USB Type C memungkinkan beberapa macam kabel, baik untuk mengisi baterai maupun menghubungkan perangkat keras masuk dalam port tersebut. Ukurannya hampir sama dengan port micro USB 2.0, seperti yang dipakai pada ponsel cerdas dan tablet.



Di sisi kiri terdapat port untuk telepon genggam dan mikrofon. Untuk memudahkan pengguna, port dapat dicolok secara terbolak-balik. Komputer jinjing ini akan dipasang dengan OS terbaru dari Apple dan dibanderol seharga US$ 499 atau sekitar Rp 6,3 juta.



CININTYA SYAKYAKIRTI | BUSINESS INSIDER | DAILYMAIL



