Akhir Pekan Ini, Moster Legenda Pokemon Go Sudah Bisa Ditangkap

TEMPO.CO, California - Niantic, perusahaan pengembang Pokemon Go, akan melepas monster legenda akhir pekan ini, Ahad, 23 Juli 2017. Monster legenda yang dimaksud adalah Zapdos, Moltres, Articuno, Lugia, Ho-oh, Celebi, Mew, dan Mewtwo.



"Ini bagian dari perayaan satu tahun Pokemon Go. Jutaan pelatih dari seluruh dunia bisa menemukan dan menangkapnya," tulis Niantic dalam pengumuman resmi mereka yang dilansir laman berita teknologi Phone Arena, Jumat, 21 Juli 2017.



Meski begitu, Niantic tak melepas monster legenda begitu saja. Ada syarat khusus. Pertama, hanya bisa ditangkap di acara Pokemon Go Fest yang digelar di Chicago, Amerika Serikat, Ahad, 23 Juli 2017.



Setelah acara itu, para pelatih baru bisa menangkap monster legenda melalui pertarungan bos dalam mode Raid. Monster legenda baru akan muncul dalam wujud bos yang harus dikalahkan sebelum ditangkap.



Setelah ditangkap pun moster legenda tidak bisa digunakan untuk monster bertahan di Gym. Melainkan hanya bisa digunakan untuk menyerang. Sudah tidak sabar menunggu untuk bisa menangkap monster legenda?



