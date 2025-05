Akui Ada Bug, Samsung Bakal Luncurkan Security Update

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics, manufaktur raksasa asal Korea Selatan, menanggapi berita soal keamanan keyboard yang diproduksinya.



Menurut teknisi Samsung dalam penjelasan resmi, perusahaan telah mendengar adanya keyboard yang bermasalah pada piranti Galaxy, baik ponsel pintar maupun sabak digital.



"Kami berkomitmen menyediakan piranti lunak keamanan terkini untuk semua gadget buatan kami," begitu bunyi penjelasan dari Samsung dalam situs resminya, Jumat, 19 Juni 2015.



Menurut teknisi Samsung, papan keyboard pada gadget Galaxy memang bisa dieksploitasi oleh peretas. Ini bisa terjadi jika peretas dan pemilik gadget berada dalam satu jaringan sama saat proses pengunduhan aplikasi bahasa dilakukan.



Namun, menurut teknisi Samsung, setiap gadget seri Galaxy memiliki piranti KNOX, yang secara otomatis akan melindungi data pengguna. Dan ini ditambah dengan perlindungan dari kernel yang terpasang pada gadget Galaxy.



"Jadi kemungkinan aksi peretasan itu berhasil relatif rendah," kata penjelasan ini. "Namun, ini merupakan masalah nyata sehingga perusahaan akan menggulirkan pemutakhiran sistem terbaru segera."



Fitur pengamanan KNOX ada pada Samsung Galaxy S4 ke atas. Fitur ini otomatis aktif saat piranti itu dinyalakan. Ini termasuk adanya Security Enhancements untuk sistem operasi Android, yang memastikan pengaturan keamanan tertentu pada gadget.



Bagi para pengguna yang ingin mengecek sistem keamanannya, bisa membuat pengaturan berikut:

Settings > Lock Screen and Security > Other Security Settings > Security Policy Updates.



Lalu pastikan opsi Automatic Updates dalam keadaan aktif. Pengguna juga bisa mengakses update ini dari layar dengan menekan Check for Updates.



BUDI RIZA