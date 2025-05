TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan riset TI, Experts-Exchange, melakukan uji coba untuk Siri, Google Now, dan Cortana yang hasilnya menunjukkan bahwa Siri mengalahkan Google Now dan Cortana dalam hal akurasi dan kepuasan pengguna.



Dalam penelitiannya, Experts-Exchange meminta responden memberikan empat pertanyaan dan tiga tugas untuk ketiga asisten pribadi virtual itu.



Empat pertanyaan tersebut antara lain "Siapa yang memenangkan Super Bowl pada tahun 1978?", "Berapa banyak kalori dalam muffin?", "Di mana saya dapat membeli ban?", dan "Kapan Kung Fu Panda 3 dirilis?". Sementara itu, tiga tugas yang dimaksud, yaitu "Atur janji", "Aktifkan pengaturan Wi-Fi", dan "Kirim pesan teks".



Siri mengantongi nilai tertinggi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan responden. Misalnya, ketika tiga asisten virtual itu ditanya pertanyaan mengenai siapa yang memenangkan Super Bowl pada 1978, keakuratan Siri menjawab pertanyaan tersebut sebesar 95,3 persen, dan 86,1 persen responden puas dengan jawaban Siri.



Ketika responden meminta asisten virtual mereka untuk mengatur janji, 92,3 persen dari uji coba menunjukkan bahwa Siri melakukannya dengan benar, dan 89,2 persen pengguna puas dengan respons Siri.



Sementara itu, Google Now mengantongi angka 81,3 persen, serta 80 persen untuk akurasi dan kepuasan pengguna. Adapun Cortana mendapat angka 73,3 persen untuk akurasi, dan 70 persen untuk kepuasan pengguna.



Secara keseluruhan, Siri memiliki jawaban paling tepat dengan tingkat kepuasan responden paling tinggi sebesar 81 persen. Google Now berada di peringkat kedua dengan tingkat kepuasan 68 persen, dan Cortana di posisi ketiga dengan tingkat kepuasan 57 persen.



Menariknya, dalam penelitian tersebut, responden yang bertempat tinggal di negara-negara Barat memberikan skor kepuasan yang lebih tinggi untuk Siri, sedangkan mereka yang tinggal di negara-negara Timur memberi kepuasan yang lebih tinggi untuk Google Now dan Cortana.



Selain itu, perempuan yang menggunakan Cortana dan Google Now mendapat pertanyaan follow-up dua kali lebih banyak dibanding laki-laki. Sedangkan Siri lebih sering mengajukan pertanyaan follow-up kepada laki-laki dibanding perempuan, demikian Phone Arena.

ANTARA