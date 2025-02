Alasan DeepSeek Menjadi Sumber Kekhawatiran Amerika Serikat

TEMPO.CO , Jakarta - DeepSeek menjadi pembicaraan hangat di Amerika Serikat hingga negara-negara daratan Eropa. Gedung Putih menyatakan kekhawatiran jika DeepSeek, kecerdasan buatan bikinan Cina telah mendapatkan keuntungan dari teknik destilasi yang dilakukan dari teknologi AI milik para pesaingnya di AS. Distilasi adalah teknik yang memanfaatkan sistem AI belajar dari sistem AI lain. Eksekutif dan Investor Silicon Valley mengatakan hal ini susah untuk dihentikan.

Kecurigaan AS dipicu oleh peluncuran model AI terbaru dari DeepSeek yang mengguncang dunia. Model AI tersebut menyaingi kecerdasan buatan miliki AS seperti OpenAI dengan biaya yang lebih rendah dan dapat diakses secara gratis.

Dikutip dari Reuters , beberapa teknolog berpendapat model AI terbaru dari DeepSeek mungkin telah belajar dari model AI AS untuk memperoleh keuntungan. Distilasi atau penyulingan dalam pengembangan AI menggunakan teknologi yang lebih lama, mapan, dan canggih untuk mengevaluasi kualitas jawaban ke teknologi yang lebih baru. Teknik ini dapat secara efektif membuat teknologi baru belajar dengan cepat dari teknologi lama. Upaya ini dapat menekan waktu dan tenaga yang dibutuhkan sehingga dapat meraih keuntungan yang besar.

DeepSeek vs ChatGPT, Mana Chatbot AI yang Lebih Canggih? Ini Hasil Pengujian Ringkas Tempo

Teknik penyulingan merupakan hal yang umum digunakan dalam bidang AI. Namun, penggunaannya berbeda dari apa yang dilakukan sebagian besar peneliti akademis. Selain itu, teknik tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan layanan beberapa model AI di AS yang mulai diberlakukan beberapa tahun terakhir, termasuk OpenAI.

Pembuat ChatGPT menyatakan pihaknya mengetahui ada kelompom di Tiongkok yang aktif mencoba mereplikasi model AI AS melalui teknik penyulingan. Juru bicara ChatGPT menyatakan saat ini mereka sedang meninjau DeepSeek terkait percobaan penyulingan terhadap teknologi yang dimilikinya.

Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS yang mengawasi kontrol ekspor masa depan teknologi Ai, menngatakan kepada Senat As pada sidang konformasi bahwa tampakya DeepSeek telah menyalahgunakan teknologi AI AS. Ia berjanji untuk melakukan pembatasan.