Alcatel Luncurkan 4 Ponsel, yang Termurah Rp 249 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Alcatel hari ini meluncurkan empat ponsel baru untuk pasar Indonesia. Empat ponsel itu terbagi menjadi dua kategori ponsel, yaitu feature phone dan smartphone atau ponsel pintar.



"Kami luncurkan ponsel seri Pixi dan ponsel feature phone," kata Sentot Andalas, Account Director Indonesia Alcatel (TCL Mobile Communication Co. Ltd), di Mall Kota Kasablanka, Rabu 7 Desember 2016. Peluncuran ponsel dengan kategori entry level ini sengaja dilakukan oleh Alcatel untuk melihat potensi pasar ponsel di Indonesia.



"Kami sesuaikan dengan permintaan dan daya beli pelanggan di Indonesia," kata Sentot. Ia menyatakan, usai melakukan perombakan manajemen di TCL Mobile Communication Co Ltd, perusahaan memutuskan untuk berkonsentrasi di pasar ponsel Asia Pacifik, termasuk Indonesia.



"Kami mencoba melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan ponsel entry level, agar konsumen mengenal merek Alcatel," kata dia. Sentot menjelaskan ponsel feature phone yang diluncurkan Alcatel terbagi menjadi dua bentuk, yaitu candy bar dan juga ponsel lipat atau ponsel flip.



Salah satu ponsel feature, Alcatel 205D, merupakan Flip Phone dengan layar 2,4 inci. Ponsel seharga Rp 549 ribu ini menawarkan dua ruang SIM atau Dual SIM Card dan radio FM dan Bluetooth. Ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan kamera dengan kemampuan 2 Megapiksel.



Ponsel feature kedua, Alcatel 1054D, memiliki layar 1,8 inci. Ponsel ini dilengkapi dengan kamera VGA dan Bluetooth 2.1. Ponsel ini menawarkan ruang penyimpanan tambahan dengan MicroSD yang dapat diperbesar hingga 32 Gigabita. Alcatel menawarkan ponsel ini dengan harga Rp 249 ribu.



"Di Indonesia masih ada pelanggan yang mencari ponsel bentuk flip atau lipat, karena itu untuk feature phone kami tawarkan dua pilihan," kata Sentot. Tampilan lipat yang ditawarkan Alcatel membuat ponsel feature terlihat lebih elegan.



Sedangkan untuk ponsel cerdas, Alcatel hadir dengan dua pilihan layar, yaitu 5 inci dan 6 inci.

Alcatel Pixi 4 8050D memiliki layar 6 inci. Ponsel ini menggunakan prosesor Quad-Core 1,3 Gigahertz. Ponsel ini memiliki RAM berukuran 1 Gigabita dan ruang penyimpanan internal 8 Gigabita.



Alcatel Pixi 4 8050D dilengkapi dengan kamera utama belakang 8 Megapiksel dan kamera depan 5 Megapiksel. Ponsel ini menawarkan dua ruang SIM atau dual simcard. Ponsel ini sudah berjalan dengan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Ponsel ini akan dijual dengan harga Rp 1,3 juta.



Ponsel pintar kedua, Alcatel Pixi 4 5010D, memiliki layar berukuran 5 inci dan dilengkapi prosesor Quad-Core 1,3 Gigahertz. Ponsel ini menawarkan RAM 1 Gigabita dan ruang penyimpanan internal 8 Gigabita. Ponsel ini telah berjalan dengan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow.



Pixi 4 5010 D ini dilengkapi dengan kamera utama belakang 8 Megapiksel dan kamera depan 5 Megapiksel. Ponsel ini akan dijual dengan harga Rp 999 ribu.



Kedua ponsel Android Alcatel ini masih bekerja dengan jaringan komunikasi 3G. Ponsel ini sendiri masih diproduksi di Cina oleh Alcatel.



MAYA NAWANGWULAN



Baca:

Amazon Buka Supermarket Fisik Tanpa Kasir

Galaxy S8 dan S8 Edge Disebut Pakai Speaker Stereo Harman

10 Akun Twitter Terpopuler, Agnes Monica Nomor Berapa?