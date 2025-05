TEMPO.CO, Jakarta - Amazon bekerja sama dengan JetBlue untuk membuat penerbangan lebih menyenangkan. Perusahaan e-commerce asal Seattle itu akan menghadirkan serangkaian film, acara TV, buku digital, musik, dan aplikasinya di beberapa penerbangan JetBlue akhir tahun ini.



Layanan video dan musik tersebut gratis dan tak terbatas (unlimited) untuk anggota Amazon Prime. Meski demikian, semua penumpang akan diberikan akses untuk menyewa atau membeli video, musik, atau aplikasi melalui Amazon.



Pengumuman ini menandai pertama kalinya Amazon bermitra dengan maskapai penerbangan untuk layanan tersebut. Kemitraan itu secara substansial akan meningkatkan jumlah hiburan yang tersedia pada penerbangan JetBlue, khususnya untuk anggota Amazon Prime.



Saat ini, penerbangan JetBlue—yang terbang di Amerika Serikat dan sebagian wilayah Amerika Latin—menawarkan 36 saluran DirecTV gratis serta menyewakan sejumlah film sebesar US$ 5 saat penerbangan. Kesepakatan tersebut menunjukkan bagaimana Amazon dengan agresif mencoba untuk membawa layanan digital di mana saja buat menarik lebih banyak pelanggan toko musik, aplikasi, dan video online bersaing dengan layanan yang ditawarkan Google, Apple, dan yang lainnya.



Amazon juga telah bekerja keras untuk membuat layanan anggota Prime, yang menyediakan layanan gratis, dua hari pengiriman dan keuntungan lainnya dengan biaya US$ 99 per tahun—lebih besar karena pelanggan Prime cenderung membeli lebih banyak barang.



Layanan video dan music streaming akan menggunakan JetBlue Fly-Fi, koneksi satelit didukung Exede Internet, yang saat ini tersedia pada penerbangan JetBlue tertentu.



Fly-Fi gratis untuk mengakses browsing Internet dasar dan akan dikenakan biaya untuk video streaming. Namun, dengan kemitraan Amazon tersebut, juru bicara JetBlue menyebutkan bahwa Fly-Fi akan tersedia gratis untuk video streaming.



Akses ke perpustakaan hiburan Amazon akan disediakan dalam Fly-Fi Hub JetBlue yang memungkinkan pelanggan mengakses konten tanpa perlu mengunduh video atau musik sebelum penerbangan.



Pelanggan Prime akan memiliki akses ke perpustakaan Prime Instan Video untuk menonton puluhan hingga ribuan film dan acara TV secara gratis, serta mendengarkan lebih dari satu juta lagu melalui Prime Music. “Semua pelanggan JetBlue dapat membeli dan mengunduh lagu-lagu dari Amazon Music store, e-book dari Kindle store, serta aplikasi dan game dari Amazon Appstore,” lansir Cnet.



