TEMPO.CO, Jakarta - Situs perdagangan buku online, Amazon, baru saja memberikan diskon sebesar Rp 270 ribu atau US$ 20 dari harga asli perangkat buku elektronik Kindle. Program potongan harga ini diberikan Amazon kepada konsumennya secara terbatas.



Konsumen yang baru pertama kali memiliki akun Amazon dapat membeli perangkat Kindle berkonektivitas Wi-Fi berukuran 6 inci hanya dengan harga US$ 60 atau setara Rp 810 ribu.



Penawaran terbatas ini diberlakukan bagi pelanggan baru Amazon yang baru bergabung dengan situs belanja tersebut. Potongan harga berlaku begitu pengguna memasuki situs untuk pertama kali seperti yang dilansir CNET.com, Selasa, 10 November 2015.



Namun, potongan harga ini tidak berlaku bagi produk Kindle Paperwhite dan Kindle Voyage. Meskipun produk Paperwhite dan Voyage tidak diikutsertakan, bukan berarti produk standar buku elektronik Kindle menjadi tidak layak dibeli. Program ini setidaknya akan sangat berguna bagi pengguna pertama perangkat pembaca buku elektronik.



Potongan harga juga hanya bisa diperoleh ketika pengguna mendapatkan garis berwarna kuning pada laman situs Amazon.



Sebelumnya, sekitar satu pekan lalu, Amazon juga baru saja memberikan potongan harga terhadap perangkat pembaca buku elektronik Kindle. Potongan sebesar US$ 30 atau Rp 405 ribu diberikan kepada pembelian produk Kindle Paperwhite dan Kindle Voyage. Program potongan harga tersebut juga berlaku hanya bagi pengguna atau pendaftar baru di situs belanja Amazon.



